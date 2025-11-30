La formación, clave para el correcto uso de las nuevas herramientas tecnológicas

Siempre los alumnos suelen ir por delante en los avances tecnológicos, pero en el caso de la inteligencia artificial los docentes no se quieren ... quedar atrás. La formación en estas herramientas no solo busca controlar para 'pillar' a los que pretenden sustituir el esfuerzo por la comodidad. Los profesores, si saben emplear la IA también le pueden sacar provecho: realizar presentaciones atractivas, compilar documentación, obtener referencias o incluso elaborar exámenes a partir de determinados textos. Los usos son múltiples.

Y los campus no quieren quedarse atrás. «Somos optimistas, creemos que la IA ha venido para mejorar la formación, pero ese requiere esfuerzo, coordinación, formación del profesorado... Nosotros estamos elaborando herramientas para ayudar a los docentes y están basadas en la IA», explica Eva Asensio, directora de Innovación Académica de UNIR. «Hay docentes que pueden presentar más reticencias, pero también saben que no pueden ser ajenos a los cambios y todo se basa en la formación», añade.

«Los cursos que ofertamos de IA están teniendo un gran tirón, percibimos que el profesorado quiere aprender, y no solo a manejar herramientas, sino también a pensar qué va a suponer la inteligencia artificial en la docencia», analiza Adriana Díez, directora académica de Formación del Profesorado e Innovación Docente de la UR. La IA «facilita parte de los trabajos» del profesorado, por lo que estos también liberan tiempo para realizar otras labores académicas o investigadoras.

En el Plan de Formación 2025 destinado al personal docente e investigador de la UR se observan una quincena de cursos en los que ya en el título aparecen las palabras inteligencia artificial.

Los profesores se vuelcan para conocer no solo herramientas de control, sino otras que les ayuden en su quehacer docente

También desde la Consejería de Educación se ofertan distintos cursos. Por ejemplo, recientemente se abrió uno virtual titulado 'ChatGPT e inteligencia artificial aplicadas a la docencia y creación de contenidos', en el que participaron 205 docentes, mientras que otros 128 se quedaban en la lista de espera por falta de plazas. Solo las cifras dan una idea del interés existente en la comunidad educativa riojana por sumarse a esta nueva ola que ha llegado como un tsunami a las aulas.

El Gobierno regional tiene claro que este es un camino a seguir y así lo exponía en la justificación de un curso que, debido al éxito, seguro que se repetirá. «Este tipo de formación fomenta una reflexión crítica y ética sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, abordando aspectos clave como la protección de datos, la fiabilidad de la información o el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado», analiza la Consejería. Así, el objetivo de «capacitar al profesorado en el uso responsable y educativo de ChatGPT se presenta como una necesidad formativa prioritaria para garantizar una integración eficaz y coherente de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a una educación más innovadora, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI».