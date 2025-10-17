LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada a Urgencias del San Pedro en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Un fondo de compensación sanitaria que persigue que el sistema funcione de forma equitativa

Descubre cómo funciona, los problemas que genera y el motivo por el que La Rioja siempre debe dinero a Sanidad

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Aunque La Rioja siempre ha mirado con buenos ojos la finalidad con la que se creó el fondo de compensación sanitaria entre regiones, no siempre ... ha estado de acuerdo con un sistema que en el año 2024 supuso para esta comunidad un desembolso de más de 27 millones de euros. No obstante, buena parte de ellos continúan pendientes del recurso que nuestra comunidad presentó ante la Audiencia Nacional por considerar que algo más de 14 millones habían prescrito.

