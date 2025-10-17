Un fondo de compensación sanitaria que persigue que el sistema funcione de forma equitativa

Aunque La Rioja siempre ha mirado con buenos ojos la finalidad con la que se creó el fondo de compensación sanitaria entre regiones, no siempre ... ha estado de acuerdo con un sistema que en el año 2024 supuso para esta comunidad un desembolso de más de 27 millones de euros. No obstante, buena parte de ellos continúan pendientes del recurso que nuestra comunidad presentó ante la Audiencia Nacional por considerar que algo más de 14 millones habían prescrito.

1 ¿Cómo funciona el fondo de compensación sanitaria?

Se creó en España por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre y funciona para compensar a las comunidades autónomas por la atención médica que prestan a residentes de otras autonomías. Cada comunidad registra la atención sanitaria a pacientes que no residen en ella y, a través de un sistema informático (como el SIFCO), estos datos se cruzan y se calculan las compensaciones necesarias para asegurar que el sistema sanitario español funcione de forma cohesionada y equitativa.

2 ¿Qué problemas genera?

Uno de los problemas a los que se enfrentan las regiones es que los gastos no siempre son cubiertos en su totalidad y esto lógicamente tiene que ver con que no se han actualizado ni las cantidades ni los procesos desde 2013. Ese año se suspendió el intercambio de fondos porque era necesario revisar las condiciones, los pagos y las asistencias, así como incorporar nuevos procedimientos que no se contemplaban hasta el momento. De hecho, La Rioja dispensa a los enfermos de otras comunidades algunos procesos por los que no recibe compensación puesto que no figuran en los incorporados en un fondo que se habría quedado desfasado.

3 ¿Por qué La Rioja siempre debe dinero a Sanidad?

Una de las principales razones que explica que La Rioja sea de las comunidades que mas dinero debe –del periodo de 2013 a 2022 tuvo que abonar 27,4 millones, la tercera que más después del País Vasco (169 millones) y Madrid (59,6)– es que además de incluir el pago de la atención de los riojanos cuando están de vacaciones en otras comunidades, debe desembolsar lo que cuestan las derivaciones a otras comunidades de pacientes que requieren especialidades que no hay en La Rioja porque no tiene suficiente masa crítica.

4 ¿Por qué se liquidó la atención de una década?

Según la explicación que entonces ofrecieron desde la Consejería de Salud es que, después de dejarlo en suspenso este sistema de compensación se retomó «de golpe y por decretazo» en una disposición adicional transitoria en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado de 2024 y, por tanto, «por imperativo legal». Eso esplica que hubiera que abonar las cantidades correspondientes a diez años.