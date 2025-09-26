Las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector La sección se centra este viernes en la celebración del Morrete o en los conciertos celebrados durante estos sanmateos, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Felicitaciones y una queja

Hoy abre la sección Juan con su felicitación a la fiesta del Morrete que se celebró después del lanzamiento del cohete de San Mateo. «La organización fue excepcional, hubo mucha gente y todo fue muy divertido», resume ensalzando una iniciativa así «en vista de lo pobre que es la programación oficial». Por otro lado, sin embargo, critica que el servicio de limpieza y las barrederas estuvieran trabajando sin que acaba el evento. «Digo yo, que podrían haber esperado hasta que terminara el espectáculo», apunta.

«Que salga en portada la gente humilde»

Un suscriptor telefonea para abundar en una queja que formula cada año por estas fechas: la sobreabundancia de fotos de gente de postín que aparecen en los medios. «Todos los años salen las mismas caras, los mismos 'vips' que no pagan un duro por nada y disfrutan de todo», lamenta para hacer una recomendación: «Saquen en portada a la gente humilde; den protagonismo a todos esos currantes que no pueden pagarse un pincho ni un vermú».

«Gritos obscenos» en la plaza de toros

Orlando asistió el otro día a la plaza de toros de La Ribera y, según cuenta, en un momento dado «se oyeron unos gritos obscenos contra el presidente del Gobierno de España». A su juicio, «la autoridad competente debería tomar alguna medida contra ello».

Cánticos a favor de Israel «vergonzantes»

Las cuestiones políticas también se colaron en torno al concurso gastronómico de calderetas que se desarrolló en la calle Gonzalo de Berceo, en el marco de las fiestas de San Mateo. Una lectora cuenta que cuando acudía para allá, desde un puesto con el logotipo de Vox escuchó que varias personas proferían cánticos a favor de Israel. «Lamentable», considera que fue escuchar estás consignas.

Más impuestos, menos luz

«Son las 20.30 horas, está oscuro y no hay luz ni en Pérez Galdós ni en Gran Vía». Así lo indica Antonio desde Logroño, para quien esta falta de iluminación en las calles es «impresentable cuando, además, desde el Ayuntamiento nos sigue subiendo los impuestos».

Música e incivismo

Los comentarios sobre San Mateo siguen copando el grueso de las llamadas. La de Ángel alude al concierto de Los Átomos en El Espolón, aunque no se centra en la musical. «He estado viendo cómo muchos espectadores, gente mayor sobre todo, se ponían a bailar y se metían sin pudor en los jardines pisoteándolos», dice. «Me ha recordado aquellos tiempos en que los guardias te amonestaba si lo hacías porque te recordaban que eran unos jardines ornamentales». Y finaliza: «Lo peor es que esos incívicos serán los mismo que cuando acabe San Mateo riñan a algún niño que corretee por ese mismo césped o critique al Consistorio porque no cuida las zonas verdes».

Escenario mejorable

Para finalizar, Lupe censura el escenario sobre el que tuvo que actuar Víctor Puri en la plaza del Mercado. «Un gran artista como es este chico se merecía algo mucho mejor», lamenta para informar de que «se le veía mal y se le oía regular».

... y La Guindilla Peligro en una marquesina de autobús de Logroño

El lector que envía la fotografía advierte en su comentario de la especial preocupación que le provoca el hecho de que el soporte de apoyo de una céntrica marquesina de autobús en Logroño está «partido». Más allá de que no puede utilizarse, considera que es «peligroso para todos» los usuarios, «especialmente para personas mayores que pueden caerse».

