La unidad de élite de la Policía Nacional, el Grupo Especial de Operaciones (GEO), tiene menos secretos para los riojanos que en la tarde de ... este lunes fueron a escuchar a Fernando Pascual, inspector jefe de la misma, en una charla que ofreció en el Centro Cultural de Ibercaja, en el marco de las distintas actividades que la Policía va organizando con motivo de la celebración de los Ángeles Custodios.

– ¿A qué se dedica hoy el GEO? ¿Cuáles son sus objetivos?

– Los geos siempre se han dedicado a lo mismo, desde que nacieron en 1978, que es luchar contra cualquier clase de delincuencia. Llamémosle terrorismo, delincuencia organizada o crimen organizado. La sociedad va cambiando y, sí, la Policía se tiene que adecuar a la sociedad. Ahora, desde hace bastantes años, España está inmersa en la Unión Europea. Hay libertad de movimientos, las fronteras se han suprimido y, por lo tanto, los delincuentes también tienen esa dispensa o esa libertad de campar a sus anchas y trabajan de una forma determinada. Por eso también la Unión Europea, a través de una institución que se llama Atlas, nos ha unido a todos los grupos especiales para compartir experiencias y seminarios de trabajo para poder seguir luchando contra esta criminalidad, llamémosla internacional, comunitaria, pero que nos afecta a todos.

– ¿Los malos tienen más dinero y más medios que los buenos?

– Lamentablemente siempre vamos un paso por detrás. Es cierto que lo vemos por las investigaciones, en las noticias... que ellos, por los medios que manejan y ese mercado negro al que tienen acceso, lógicamente tienen más dinero, pero nosotros somos un reflejo de lo que tiene que estar bien, de hacer las cosas de acuerdo a la ley, al derecho, con transparencia y funcionamos, yo creo que la Policía funciona muy bien. De hecho, ahí están los resultados que tenemos día a día y un reflejo en la sociedad es la valoración que tiene de la Policía, que es muy buena. Bueno, lo noto, no solo lo creo. Lo notas todo el rato.

– Crisis de vocaciones no tienen.

– Yo creo que el que se presenta a la Policía y aprueba es porque tiene esa vocación de servir al ciudadano.

– ¿Y esto es un pasito más?

– Es, sí.

– En el material que ha traído muestra la preparación de las personas que forman el grupo, que es de lo más intensa.

– La verdad es que la formación es intensa porque nosotros somos un apartadito dentro de la Policía Nacional. Ese apartadito es especial, por lo tanto hacemos cosas especiales y hay que estar preparado para esas cosas especiales. Nosotros, al trabajar por requerimiento, tenemos que entrenar día a día para que todo salga bien, todas esas cosas especiales que el mando nos requiere. Esa es nuestra función principal.

– Por aire, tierra, mar...

– Somos la última ratio que tiene la Policía, tenemos que saber hacer de todo. Y literalmente es de todo. Somos paracaidistas, buceadores, especialistas en armamento y tiro, en topografía, en saber reconocer el terreno, cualquier orografía a la que nos enfrentemos. Tenemos especialistas también –es una novedad ahora– en el manejo de drones, patrones de embarcación, también hacemos asalto a barcos. Yo creo que cualquier necesidad que tiene el mando la paliamos, o sea, trabajamos en ella para ofrecer soluciones.

– ¿Alguna actuación de las que el grupo está especialmente orgulloso?

– Creo que cada intervención es única y conlleva sus características. Los delincuentes actúan de manera diferente y ninguna intervención es igual. Si tuviera que decir cuál de ellas puede ser más peligrosa, yo diría que podrían ser las que hacemos en altamar, más que nada porque es un medio no natural para el ser humano y además también tenemos las intenciones o la climatología del tiempo.

– ¿Las mafias van ganando terreno? ¿Cómo son los nuevos terrorismos?

– Nosotros, al trabajar por requerimiento, si los investigadores ven que hay esa delincuencia que prolifera, pues nos llaman para lógicamente detener a sus integrantes. Pero luego decir si están proliferando más o menos, pues tendría que tirar de las estadísticas, no sabría qué decir.

– ¿Por qué sitios ha tenido que actuar más el grupo especial de operaciones últimamente?

– Generalmente por Levante, pero bueno, es que estamos en todo el territorio. Ya, ya, ya.

– Por aquí, ¿cuánto tiempo viene el GEO?

– Por aquí también hemos venido. Y para más allá de dar charlas (no es la primera conferencia que Fernando Pascual imparte aquí, en Logroño).

– ¿Cuestiones de drogas?

– No sabría qué decirle ahora mismo.