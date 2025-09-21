Una feria con buenos argumentos

Isabel Virumbrales Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Desde hace semanas las calles de Logroño se han engalanado para la feria taurina de San Mateo: vallas publicitarias en las entradas a la ciudad, marquesinas de autobuses con fotos de los toreros de la feria, banderolas por las farolas de la ciudad e incluso algunos autobuses urbanos rotulados con imágenes de los diestros actuantes. Además, una lona de dimensiones enormes, situada en el casco antiguo, avisa a logroñeses y visitantes de que la feria taurina de San Mateo está a punto de ser una realidad.

Hasta el pasado mes de agosto, cuando llegó Óscar Martínez, 'Chopera', responsable de la plaza de toros La Ribera, los aficionados al toreo habían pasado algo más de diez largos meses haciendo cábalas sobre los diestros y ganaderías que se iban a acartelar en la feria de este año. Las quinielas terminaron una calurosa mañana en la que, en un conocido hotel de la capital riojana, se dieron a conocer las combinaciones de los cuatro festejos que componen el abono. Cuatro, y no cinco como había hace un lustro, hasta que la pandemia se llevó una corrida por delante. Ahí sigue el anhelo de los aficionados de recuperar ese festejo que hacía que la feria durase un día más, algo para lo que Óscar 'Chopera' siempre tiene la misma respuesta: «Recuperar ese día depende de la respuesta de la gente». Y la gente parece que ha respondido, sobre todo la juventud, que ha retirado un millar de abonos de jóvenes de hasta 25 años.

Las combinaciones este año traen novedades y, además de la ilusión habitual que supone el ir cada tarde de fiestas a La Ribera, se ha generado mucha expectación. Cada día tiene, como mínimo, un argumento de peso para ir a los toros: el debut del riojano Fabio Jiménez, la tan anhelada presentación de Diego Ventura en La Ribera, la presencia de Urdiales y la de Morante de la Puebla son algunas de las razones que invitan a asistir al coso logroñés desde mañana hasta el próximo miércoles día 24. Como extra, y con entrada gratuita, se ha recuperado el 'Bolsín Ciudad de Logroño', que se inició hace un par de años y que sirve para dar sitio a jóvenes valores riojanos, además de a hierros ganaderos del territorio. Esta iniciativa cuenta con otro cometido más: el de promocionar la cultura taurina, a puerta abierta, para que todo aquel que lo desee se encuentre con el toreo.

Domingo 21 Diego San Román La tauromaquia del valeroso joven mexicano se abre paso en las principales ferias. Fabio Jiménez Tomó la alternativa hace un mes y su clasicismo ilusiona a la afición riojana. Aarón Palacio Novillero revelación que tiene en Logroño su primer compromiso como matador.

Lunes 22 Sergio Galán Torero a caballo de la escuela clásica con ocho puertas grandes de Madrid Diego Ventura Expectación ante el ansiado debut en La Ribera tras 27 años de alternativa. Guillermo H. de Mendoza El jinete estellés, que debutó en La Ribera, puntúa en todas las ferias.

Martes 23 Diego Urdiales La pureza, el clasicismo y la fidelidad a uno mismo tienen sello riojano. Roca Rey El toreo del peruano engancha a la afición más joven, que lo sigue a donde va. Pablo Aguado El torero sevillano conecta con los tendidos y, también, emociona en el norte.

Miercoles 24 Morante de la Puebla El genio cigarrero comparece en La Ribera en una temporada de ensueño. Alejandro Talante El diestro extremeño suma su cuarto paseíllo en La Rioja en esta temporada. Borja jiménez Llamado a ser un torero importante muestra su capacidad ante todos los astados.

Por tanto, la feria cuenta con cuatro festejos de abono a los que hay que sumar un espectáculo de recortadores programado para el jueves 25 y el Bolsín Taurino, el viernes 26, con la presencia de dos noveles de raíces riojanas que suponen dos nuevas ilusiones para la tauromaquia riojana.

DOMINGO 21 El cartel joven

El día de San Mateo dará comienzo el serial con una apuesta innovadora por parte de la empresa. En esta ocasión, para celebrar el día grande de estas fiestas, se ha reseñado una corrida de toros de Fuente Ymbro, un hierro de sobra contrastado que es habitual en todas las ferias del país. A las seis de la tarde hará el paseíllo una terna de toreros jovencísimos que ha sorprendido, para bien, a la afición logroñesa. Abrirá el cartel Diego San Román un diestro mexicano con mucha proyección que el pasado mes de mayo confirmó su alternativa en la plaza de toros de Las Ventas. En segundo lugar, actuará Fabio Jiménez, el torero alfareño que tomó la alternativa el pasado 15 de agosto en su localidad natal. Jiménez realizará en La Ribera su segundo paseíllo como matador de toros. Completará la terna Aarón Palacio que justo hoy se doctorará en la plaza de toros de Nimes.

Lunes 22 El debut de Ventura, por fin

La corrida de rejones tiene cara y cruz. La cruz es la ausencia del rejoneador calagurritano Sergio Domínguez y la cara es el debut de Diego Ventura en La Ribera. El rejoneador hispano-luso realizará su primer paseíllo en el coso logroñés después de 27 años de alternativa. En el cartel alternarán también el torero a caballo Sergio Galán, con una trayectoria más que contrastada en las ferias más reseñables del panorama taurino y Guillermo Hermoso de Mendoza, cuya presencia siempre suscita interés, y este año, si cabe, aún más. El hecho de ver a Hermoso anunciado junto a Ventura ya es un punto en el que prestar atención, pero es que, además, esto sucede en la primera temporada de Hermoso sin compartir cartel con su padre y en un año en el que, entre otros triunfos, ha abierto la Puerta del Encierro de la plaza de toros de Pamplona.

Ampliar Morante de la Puebla, el hombre de la temporada, aterriza en Logroño el miércoles. AFP

Martes 23 Diego Urdiales vuelve a casa

La presencia de Diego Urdiales en el serial mateo es siempre una de las más esperadas, porque hablar de Urdiales en el albero logroñés es hacerlo de faenas colmadas de intensidad, de torería y sobre todo, de pureza. Puede que La Ribera sea uno de los cosos talismán del espada riojano, porque en esta plaza ha rubricado faenas que, hoy en día, permanecen en la memoria de los aficionados. En esta ocasión, la participación de Urdiales en la feria trae consigo la resaca de su cuarta puerta grande del riojano en la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao. También hará el paseíllo Andrés Roca Rey, un torero que levanta pasiones y que, vaya donde vaya, cuenta con una legión de partidarios que lo siguen y aúpan al triunfo. Completará el cartel Pablo Aguado, un torero de corte clásico que el año pasado firmó una faena de mucho calado premiada con una oreja en la corrida de Fuente Ymbro. En esta ocasión, la ganadería será la de Núñez del Cuvillo.

Miércoles 24 Morante, la gran espera

Durante toda la temporada Morante de la Puebla ha firmado actuaciones de una magnitud inconmensurable: el pasado mes de mayo abrió la puerta grande de Las Ventas y en julio hizo lo mismo en Pamplona. El genio de Puebla de Río hará el paseíllo en la última corrida de la feria, en un cartel en el que también estarán presentes Alejandro Talavante, que esta temporada ha hecho el paseíllo en Arnedo, Alfaro y Calahorra, firmando faenas vibrantes en cosos como Bilbao o Madrid. También estará Borja Jiménez, que hace poco más de un mes indultó un toro de La Quinta en la Semana Grande Bilbaína. Jiménez, el año pasado, rubricó una actuación muy dispuesta ante una sosa corrida de Zalduendo. Este año se medirá con el hierro de Garcigrande, una ganadería a la que Morante de la Puebla indultó un ejemplar el Salamanca el pasado mes de junio.

Ampliar Increible pero cierto: primer paseíllo de Diego Ventura en San Mateo tras 27 años de alternativa. Brágimo

Jueves 25 El toreo a cuerpo limpio

Otra de las citas taurinas de San Mateo es el concurso de recortadores, que cuenta con un buen número de seguidores. La tauromaquia popular, que cuenta con su mayor exponente cada mañana festiva en La Ribera, ofrecerá este jueves un festejo colmado de emoción llamado 'Maestros de la calle', un espectáculo en el que los mejores especialistas del 'Bou al Carrer' se jugarán el tipo con toros de Arriazu y Toropasión.

Viernes 26 El futuro riojano

Después de que el año pasado el Bolsín Taurino Ciudad de Logroño hiciera un paréntesis, la tarde del viernes el coso logroñés será escenario de un festejo de promoción, gratuito, con La Rioja por bandera. Saltarán al ruedo reses de la ganadería de riojana de Toropasión para los jóvenes Aarón Navas, de Igea, y Javier Fernández 'Fino', nacido en Toulouse pero con raíces alfareñas ya que es hijo del matador de toros 'Gallito de Alfaro'. Navas pertenece a la Escuela Taurina de Palencia, mientras que Fernández ingresó hace unas semanas en el CITAR de Guadalajara.