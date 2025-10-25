LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gasoil en el río Iregua, hoy en La Guindilla.

Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

Estos son los temas que comparten hoy nuestros lectores

La Rioja

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:24

Comenta
  1. Imagen principal - Un aplauso por la compra de la laguna

    Un aplauso por la compra de la laguna

La sección arranca hoy con una comunicación muy especial y reivindicativa que llega desde Huércanos: «Mi felicitación a los Amigos de la Tierra por la ... compra de la laguna de Huércanos. Han hecho lo que tenía que haber logrado el Ayuntamiento hace muchos años. Por eso agradezco el paso que han dado. Es una gran labor y contarán con todo mi apoyo, pero vuelvo a insistir que esta tarea le correspondía al Ayuntamiento», declara este pochanquero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector