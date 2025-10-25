Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

La sección arranca hoy con una comunicación muy especial y reivindicativa que llega desde Huércanos: «Mi felicitación a los Amigos de la Tierra por la ... compra de la laguna de Huércanos. Han hecho lo que tenía que haber logrado el Ayuntamiento hace muchos años. Por eso agradezco el paso que han dado. Es una gran labor y contarán con todo mi apoyo, pero vuelvo a insistir que esta tarea le correspondía al Ayuntamiento», declara este pochanquero.

Uno saturado y el otro vacío

De manera sucinta, una lectora se dirige a la sección con una pregunta: «¿Por qué tenemos el Hospital San Pedro colapsado cuando hay un montón de camas vacías en el Hospital Provincial? La pregunta es para quien proceda –incide la comunicante– porque ya va siendo hora de abrirlo».

Riega un debate que parecía acabado

Lo de regar es porque va de hierba, en concreto, de césped, y con más precisión, del que le gustaría que creciera en el proyecto de campo de fútbol de Nájera. «Llamo desde Nájera para refrescar la idea de la construcción del campo de fútbol en la localidad. Lo hago para recordar la necesidad de su construcción y lo hago para volver a sacar el tema al actual equipo de gobierno y al resto de concejales de la localidad», expone. «Que se dejen de politiqueos y de rentabilidades, porque el Gobierno de La Rioja se haría cargo de su construcción y no tendrían que desembolsar nada. Que se olviden de sus disputas políticas para sacar adelante un proyecto que es beneficioso para toda la sociedad y para la juventud locales», argumenta.

Salen al recreo y roban en los supermercados

Se pone al otro lado del hilo una persona que quiere «llamar la atención a los responsables de un colegio de Logroño por permitir que sus alumnos salgan a la calle y procedan a delinquir en los supermercados aledaños. Me tocó presenciar como dos estudiantes, en el rato del recreo, robaban en un supermercado de dicha calle y cuando le pregunté a la cajera si habían pagado contestó lo que ya se sabe y esto es un tema de todos los días. Las autoridades no hacen nada y el cole tampoco y menos en las casas los respectivos padres de todos estos futuros delincuentes».

Apoyo para todos, no solo a las residencias

Muy brevemente, pero también muy concisa, la siguiente llamada es de una vecina de Logroño que se suma a otra anterior y reciente de otra persona con respecto a la atención a las personas mayores. «Creo que el Gobierno debería tener la sensibilidad suficiente de atender con ayudas a las familias o a los asistentes y cuidadores por tener a los mayores en las casas y no que esos apoyos sean mayoritariamente para aquellas familias que pueden ingresar a sus mayores en las residencias, especialmente cuando abogan por mantener a los adultos en sus respectivos entornos».

Atención para el parque San Adrián

La última llamada de hoy urge al alcalde logroñés a cuidar el parque San Adrián: «Pena, penita, pena. Eso es lo que genera del Parque de San Adrián. Treinta años sin acometer mejoras. Árboles talados y no repuestos. Césped amarillo, con calvas y lleno de orines y heces de perro, una pasarela bajo la que te mojas en invierno y que precisa sal para evitar resbalones además de generar un eco terrible por el exceso de tráfico, todo ello mientras crecen las macroterrazas con su ruido, tabaco y mugre, por no hablar de una fuente en perpetuo estado de avería», expone el vecino.

El domingo dar un paseo por el Iregua, en Logroño, significaba «ir oliendo gasolina». «Había sido vertida –de forma accidental o no–, en el río y se veía cómo bajaba el agua». «Me dijeron que los forestales estaban al tanto», afirma quien envía la foto. «Es terrible por el daño al medio ambiente», lamenta y pide más vigilancia y consecuencias para autores de hechos semejantes.