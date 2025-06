Feijóo pide en Logroño «una revolución liberal» que traiga un «gobierno decente»

En su recorrido por España hasta llegar al congreso nacional del partido, que se celebrará en la primera semana de julio, Feijóo ha recalado esta ... tarde en La Rioja. En una sala abarrotada del restaurante Delicatto, acompañado por su secretaria general, Cuca Gamarra, y antecedido por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y por el presidente autonómico, Gonzalo Capellán, el presidente del PP se detuvo durante media hora en la necesidad de dar «un gobierno decente» a España. «El PSOE ha cruzado todos los límites de la indicencia moral y de la dignidad -ha enfizado-. Ningún Tezanos, ningún García Ortiz, ningún Conde Pumpido, ninguna Leire nos convencerá de que los privilegios son justos. Legislan para protegerse y usan las instituciones del estado para servirse. Se tapan unos a otros y caerán todos juntos».

Fue un discurso realizado en clave nacional, salvo algún guiño ocasional, más anecdótico que sustancioso, a sus anfitriones. Feijóo ha llamado a «todos los demócratas» a secundar la manifestación que ha convocado este domingo en Madrid para impulsar una «revolución liberal» que «restaure los contrapesos». Más allá de sus críticas al PSOE, resultó significativo el reproche a Vox, muy aplaudido por el público asistente: «¿A qué se dedica Vox, cuyo mayor empeño es criticar al PP y no echar a Sánchez? ¿Cómo es posible?», ha subrayado.

«Todo es turbio y osuro alrededor del Gobierno -ha abundado-. El sanchismo lo pudre todo. No habrá amnistía para la corrupción y no habrá futuro para quienes solo tienen pasado». Feijóo se comprometió a dirigir un gobierno «sin corrupción»: «Si alguien mete la mano en la caja, se va no en días, sino en horas. Lo he hecho siempre. El cambio significará cambio con todas las letras. La verdad y la justicia va a romper este momento de decadencia», ha asegurado.

Capellán: «Sé que nos vas a ayudar»

En su intervención, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, recordó que la comunidad autónoma había brindado un apoyo muy holgado al Partido Popular en las últimas elecciones, tanto en las autonómicas y locales como en las generales y en las europeas. Capellán se mostró seguro de la próxima victoria del PP en las generales («por eso no las convoca») y se dijo convencido de que, con Feijóo, La Rioja resolverá sus graves problemas de infraestructuras: «Sé que nos vas a ayudar en fomentar la conectividad de nuestra región, bien por vía ferrocarril con Madrid bien con el aeropuerto; dos cosas que dependen del gobierno de España y que suponen un déficit inaceptable que está comprometiendo nuestro desarrollo». Además, le conminó a que, cuando llegue a La Moncloa, cumpla el compromiso legal de destinar los fondos estatales a sufragar la Ley de Dependencia.

Feijóo, más preocupado por cargar contra el sanchismo que por bajar al barro autonómico, solo recogió el guante de Capellán de manera genérica, sin entrar al trapo ni comprometerse a nada: «Yo no tengo tanta memoria como tú, pero me apuntaré los asuntos y tengo prioridades para La Rioja que cumpliremos sin duda alguna».

En el acto también han intervenido Conrado Escobar y Cuca Gamarra. Escobar presentó su gestión como un ejemplo de lo que se puede conseguir en materia de vivienda. «Oir a Sánchez y a sus ministros hablar de vivienda es un cuento. Cero viviendas y muchos culpables: los propietarios, los turistas, las comunidades autónomas del partido popular... Cero viviendas. Nosotros aquí, en Logroño, hemos optado por el trabajo y la gestión, pero con resultados. 400 viviendas nuevas o rehabilitadas en esta legislatura, de las que 178 ya están en marcha y se empiezan a construir en este mismo año. Y mañana iniciamos el proceso urbanistico más importante, para que 900 viviendas protegidas de calidad empiecen su andadura este mismo año. Eso son los datos».

Su antecesora en la Alcaldía, Cuca Gamarra, hoy número dos del Partido Popular, ha preferido centrarse en las últimas polémicas de la política nacional, con el 'caso Leire' en primer plano. «Hoy Leire ha llegado a Ferraz y dice que le han tratado muy bien. ¿Pero por qué Sánchez debe tratar bien a Leire? Para protegerse. No se atreven ni a tocarla. Pero la democracia es otra cosa. Esto no es ni lo que España necesita ni lo que merece. Entre mafia y democracia, aquí elegimos democracia».

La visita exprés de Núñez Feijóo acabó hacia las siete y media de la tarde. Llegaba de Navarra y luego se iba a Melilla. El triunfo en el congreso del PP, este mes de julio, lo tiene asegurado. Pero su objetivo, ese que perdió el 23 de julio, sigue siendo La Moncloa. Las próximas generales serán su próxima bala y, muy probablemente, la última. «Hemos avanzado mucho en los últimos tres años. No nos conformamos. Tenemos una obligación: gobernar España. Como nación tenemos el compromiso de darle un gobierno decente a nuestro país», ha enfatizado.