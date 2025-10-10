Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer El espacio, de 200 metros cuadrados, está ubicado en La Cava y cuenta con un aula terapéutica para atender las secuelas que puedan aparecer en los jóvenes tanto «durante como después» del tratamiento

Iñaki García Logroño Viernes, 10 de octubre 2025, 13:23

«Hoy es un día de celebración y de recuerdo». Esas son palabras de Estrella Benito, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (Faro) durante la inauguración de la nueva 'casa' de la entidad en el barrio logroñés de La Cava, concretamente en el número 2 de la calle San Adrián de la capital riojana. «Tras varios años de esfuerzo y trabajo, tenemos esta sede que nos va a permitir ampliar y mejorar el acompañamiento y la ayuda a las familias de menores con cáncer», ha concretado.

La sede se encuentra a pie de calle, al contrario que la anterior, que se hallaba en un piso de la calle San Antón, por lo que la primera ventaja de estas instalaciones salta a la vista: la accesibilidad. Además, se trata de un espacio «amplio», de 200 metros cuadrados en el que, aparte de otras estancias, se ha podido instalar un aula terapéutica. «Para atender a los menores en su secuelas, durante y después del tratamiento y tanto en el aspecto físico como el neurológico, en la medida de lo posible», ha destacado Benito.

La presidenta de Faro ha recordado igualmente que en La Rioja se diagnostican «entre nueve y diez» casos de cáncer infantil al año y que los afectados han de salir de la comunidad autónoma para ser atendidos en los hospitales de otras regiones. «En el hospital San Pedro no existe una Unidad de Oncología Pediátrica porque no hay suficiente número de casos anuales como para que se implante dicha unidad con la experiencia necesaria para tratar la complejidad de esta enfermedad», ha apuntado en un discurso en el que ha añadido que «los tratamientos, intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas» suponen días o semanas de ingreso que en ocasiones se prolongan durante meses e incluso años. «La vida de todos y cada uno de los componentes de la familia del menor se ve gravemente afectada y Faro acompaña y ayuda a todos los miembros de ese núcleo familiar», ha rematado.

El objetivo, ha sintentizado Benito, pasa por mejorar «progresivamente» la atención a esos menores en la región y para ello ha advertido de la necesidad de una Unidad de Cuidados Palativos Pediátricos para atender al menor en el domicilio «en cualquier momento que surja la necesidad». En la base de todo esto, ha concluido la presidenta de Faro, se encuentra la investigación. «Es nuestra esperanza, es el instrumento que hará posible que en un futuro que ahora se antoja utópico, Faro pueda cerrar sus puertas porque el cáncer infantil y adolescente haya dejado de ser una enfermedad grave», ha deseado. «Hasta tal punto que el pediatra que asista a una familia que esté esperando un diagnóstico pueda decirles: 'Tranquilos, solo es cáncer'», ha concluido.

Faro atiende a 250 usuarios y 56 familias al año. Algunos de ellos han protagonizado un vídeo que se ha proyectado en la inauguración de la sede y tras el que han tomado la palabra las autoridades. Así, Conrado Escobar ha definido a la asociación riojana con tres palabras. «Esperanza, luz y siempre compañía», ha enumerado el alcalde de Logroño justo antes de que Gonzalo Capellán haya hecho hincapié en la importancia de «juntar fuerzas» para alcanzar objetivos comunes. «Cuando hay dificultad, cuando lo peor lo pasamos, estamos juntos y así es como se afronta mejor todo», ha sintetizado el presidente del Gobierno de La Rioja.

Todos juntos han recorrido las nuevas instalaciones. Estas cuentan, además de la citada aula terapéutica, con diferentes espacios, como un área de trabajo social, otra de coordinación y educación y una más de psicología, así como una sala de reuniones y otra de actividades. Además, en el exterior se ha creado un jardín en el que se ha plantado el llamado 'Arbol de la Memoria', un abedul con el que se recuerda a los niños y niñas que a lo largo de los años de vida de Faro «no han sobrevivido a la enfermedad». Junto a él se sitúa un parterre floral que representa la piruleta que forma parte del logotipo de la asociación que este viernes se ha mudado a su nueva casa.