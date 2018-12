La familia de la víctima del colegio Gaztelueta pide al fiscal que actúe contra el centro Juan Cuatrecasas y su mujer en rueda de prensa. :: O.S.J. «Gaztelueta no sólo ha atacado a la víctima sino que ha defendido a su pederasta», dice el padre del joven que sufrió abusos en el centro del Opus Dei ÓSCAR SAN JUAN HARO. Lunes, 10 diciembre 2018, 23:32

Juan Cuatrecasas, el padre del exalumno del colegio Gaztelueta de Lejona (del Opus Dei) que sufrió abusos por parte de un profesor logroñés al que la justicia condenó hace unas semanas a 11 años de prisión, compareció en la mañana de ayer ante los medios de comunicación para solicitar a la Fiscalía Superior del País Vasco que estudie acciones contra el centro. La petición de la familia llega después de que el director del colegio, Imanol Goyarrola, pusiera en duda la credibilidad de la víctima y avalara la inocencia del condenado (en libertad a la espera de su recurso ante el Supremo)

Cuatrecasas recordó que «las sentencias en un Estado de Derecho las dictan los jueces» y que a la vista de los hechos, «los portavoces del colegio Gaztelueta ni acatan ni respetan ni tampoco reconocen autoridad alguna. El colegio Gaztelueta ha demostrado no creer ni en la Justicia ni en la verdad y menos en la libertad».

«Nuestro hijo ni miente ni tiene el problema que de un modo vil y execrable sugirió Goyarrola. Los problemas los tiene el centro, su director. Gaztelueta no sólo ha atacado a la víctima sino que ha defendido a su pederasta y que le siga negando al condenado la ayuda que creemos necesita, abogando por su inocencia, es vomitivo», explicó Cuatrecasas.

Además de conminar al Opus Dei a explicar si avala la opinión del centro, cargó contra el obispo de Bilbao, Mario Iceta, al que acusó de «poner palos en la rueda» de la causa «con cobardía, nocturnidad y alevosía» y de tener «una actitud deleznable» ante sus denuncias. «En el mejor de los casos, ha estado ausente», sostuvo el padre de la víctima.

Cuatrecasas, que confía en que el Supremo no revoque el fallo, también reclamó al Gobierno vasco que pida el cese de la dirección de Gaztelueta y apuntó que se reservan el derecho a emprender acciones judiciales contra el colegio pero sin pretensiones pecuniarias: «Una indemnización no nos sirve; hubiéramos pagado mucho más porque esto no ocurriera».