La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado

Los alumnos del grado medio Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación del IES Batalla de Clavijo de Logroño tienen un problema. Les falta un ... profesor que les imparte tres asignaturas y, sin evaluación, no podrán titularse ni acceder al grado superior. Juan David Jiménez, estudiante tudelano de 19 años, expone que «es un poco desesperante saber que, si no aparece un profesor, no podremos pasar de curso» porque su idea es continuar con los estudios. Una posibilidad extrema es que los alumnos tuvieran que cursar un año más, el siguiente, para completar las asignaturas. Para Serezade Sáenz de Samaniego, logroñesa de 23, esta circunstancia puede «paralizar poder trabajar o estudiar más, a mí me gustaría trabajar y, si no encuentro nada, seguiría estudiando».

Gonzalo Valiente, profesor del grado, explica que, «aunque ya se ofertó la plaza en julio, no se cubrió porque nadie optó a ella, tampoco en septiembre cuando se empezó a llamar a la gente de la lista de interinos y han recurrido al Servicio Riojano del Empleo». La especifidad del puesto, para impartir los módulos de Digitalización en primero y Mamparas y Suelos Técnicos, Fábricas y Sostenibilidad en segundo, y que sea media jornada para lo que queda de curso, no parece atractivo para quienes optan a una mejora de empleo o están sin trabajo.

«Si esto se prolonga y llegamos a final de curso provocará un tapón», apunta Gonzalo Valiente. La veintena de alumnos de segundo no solo no podrán acceder al grado superior sino que, para completar el medio ocuparían de nuevo plazas en el curso, a los que sumar los doce que actualmente están en primero. «En Formación Profesional, para titularse, hay que superar todas las asignaturas y un profesor de media jornada hace la misma labor», apunta Rodrigo Asenjo, otro docente. Los propios profesores han solicitado que la media se convierta en jornada completa para que la plaza sea más atractiva. Cuanto más se demore la situación, menos tiempo para demostrar los conocimientos en las evaluaciones (la primera es en diciembre), y en abril inician las prácticas... «Todo lo que no aprendan aquí lo van a tener que aprender en las empresas», apunta Rodrigo Asenjo.

La directora del Batalla de Clavijo, Carmen Herreros, expone que «este año se ha cubierto todo pronto y rápido, no hemos tenido problemas», aunque reconoce la falta del docente a media jornada. A pesar de que ANPE advirtió al inicio del curso que había 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja, la Consejería de Educación y Empleo asegura que ya «no existe ninguna vacante por cubrir» y aclara que los datos del sindicato «no eran correctos», eran «una treintena».

«Cambiar la orden de interinos»

En cuanto al docente que falta en el Batalla de Clavijo, Educación asegura que «no es vacante sino que se trata de nuevas necesidades surgidas una vez comenzado el curso». Tal y como ha podido comprobar Diario LA RIOJA, hay cuatro convocatorias extraordinarias de última hora en octubre y la del profesor que falta en el Batalla de Clavijo fue convocada en julio. «Se está trabajando para que pueda ser ocupada lo antes posible», añade Educación.

Gustavo Navas, presidente de ANPE-Rioja, expone que «la única manera es convocar oposiciones para las plazas que hacen falta y para eso el Ministerio debe eliminar la tasa de reposición de los profesores jubilados» y también plantea «cambiar la orden de interinos para que mejoren las sustituciones». Jorge Azón, de la Plataforma de Interinos de La Rioja, también apuesta por abordar un nuevo decreto de interinos porque «cada vez es más difícil encontrar a personas para cubrir las plazas», «un problema dinámico que aumenta cada año» y por el que cree necesario «dar estabilidad para que se queden».