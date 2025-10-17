LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Juan David Jiménez y Serezade Sáenz de Samaniego posan en primer término con sus compañeros del grado de Obras del IES Batalla de Clavijo. D. M. A.

La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado

Educación recurre al Servicio Riojano de Empleo al no encontrar docente en convocatoria de interinos ni en otra extraordinaria

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:38

Los alumnos del grado medio Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación del IES Batalla de Clavijo de Logroño tienen un problema. Les falta un ... profesor que les imparte tres asignaturas y, sin evaluación, no podrán titularse ni acceder al grado superior. Juan David Jiménez, estudiante tudelano de 19 años, expone que «es un poco desesperante saber que, si no aparece un profesor, no podremos pasar de curso» porque su idea es continuar con los estudios. Una posibilidad extrema es que los alumnos tuvieran que cursar un año más, el siguiente, para completar las asignaturas. Para Serezade Sáenz de Samaniego, logroñesa de 23, esta circunstancia puede «paralizar poder trabajar o estudiar más, a mí me gustaría trabajar y, si no encuentro nada, seguiría estudiando».

