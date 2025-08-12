LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Sestao ha mostrado sus condolencias en las redes sociales.

Fallece a los 7 años un niño que veraneaba en Fuenmayor

El pequeño, de origen vizcaíno y jugador del Sestao, fue trasladado al Hospital San Pedro y posteriormente a Pamplona, donde murió

La Rioja

Martes, 12 de agosto 2025, 11:05

Un niño de 7 años de origen vizcaíno que se encontraba de vacaciones en Fuenmayor falleció este lunes en el Hospital de Navarra, en Pamplona, a donde fue derivado desde el San Pedro, centro en el que fue atendido inicialmente. Según han confirmado fuentes de Salud, la causa de la muerte no ha sido un accidente ni un golpe de calor.

El fallecimiento del menor se ha conocido a través de las redes sociales del Sestao River, club en cuyas categorías inferiores, en concreto en el Eskola 2018, militaba.

«Todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urtzi Gutiérrez», ha publicado el club en sus redes sociales, donde ha anunciado que este miercoles, antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria.

