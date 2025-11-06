Una explotación ganadera modelo

El ganadero Álvaro Capellán Marín, de Zorraquín, ha sido galardonado como Explotación Modelo por el Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación . ... La entrega de premios se ha producido este jueves durante el I Salón de la Agricultura y Ganadería 'Expo Sagris 25' y contó con la presencia del ministro Luis Planas y de la consejera riojana Noemí Manzanos. Álvaro Capellán regenta la ganadería y quesería Valle del Ciloria junto a su hermano José Ángel y su esposa Enjuanes. El galardón Anfitrión reconoce a las doce explotaciones mejor valoradas de entre 200 de toda España que se ofertan en el Programa Cultiva, a donde acuden alumnos para formarse. Álvaro Capellán colabora a través de UPA en esta iniciativa desde 2022 y ha formado tanto a ganaderos como a queseros.

«A través de este programa se impulsa el relevo generacional formando a jóvenes ganaderos. A quienes hacen un plan de incorporación pueden acudir a una explotación modelo inscrita a Cultiva y trabajan durante una semana contigo. En mi caso, yo estoy inscrito como ganadero en extensivo y quesería, así que han venido desde una gallega que quería montar una quesería hasta un chaval de Préjano», explica Álvaro Capellán. Entre los premiados de este año los cuatro ganaderos son dos apicultores y dos de bovino. Y el único riojano es Capellán. «Lo mejor es que valoren lo que estamos haciendo, pero también ayudar a quienes están empezando. Y no solo es la semana que pasan aquí sino que sigo en contacto con todos, con los que puedo hablar cada dos semanas para preguntar sobre algo que les pasa», expone Capellán.

Ampliar El ministro Luis Planas, el ganadero Álvaro Capellán y la consejera Noemí Manzanos en la entrega del premio. UPA

'Gourmet'

El galardón otorga prestigio a la ganadería de Zorraquín, que lo cierto es que ya gozaba de buena reputación en el ámbito 'gourmet' por su delicioso queso. Para el próximo año ya cuenta con dos alumnos pero puede que sean más después del reconocimiento nacional. «Va a suponer más trabajo pero también más ingresos», valora Capellán.

La explotación ganadera de Álvaro Capellán es un negocio familiar en el que lleva ya 23 años trabajando. En origen, su padre contaba con vacas productoras de leche y cuando Álvaro se incorporó, compró medio centenar de animales de montaña. Poco a poco las vacas de monte se convirtieron en mayoría aunque reservaron unas de leche, con las que montaron la quesería Valle del Ciloria hace ocho años y comercializan queso curado, fresco y yogur. No obstante, José Ángel y Álvaro Capellán aprendieron la elaboración de quesos artesanales por parte de su abuela, quien ya realizaba este producto lácteo de forma casera y tradicional.