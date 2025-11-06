LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Moira Enjuanes y Álvaro Capellán muestran uno de los quesos que elaboran en Valle del Ciloria. D.M.A.

Una explotación ganadera modelo

Álvaro Capellán, de Zorraquín, obtiene el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:22

El ganadero Álvaro Capellán Marín, de Zorraquín, ha sido galardonado como Explotación Modelo por el Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación . ... La entrega de premios se ha producido este jueves durante el I Salón de la Agricultura y Ganadería 'Expo Sagris 25' y contó con la presencia del ministro Luis Planas y de la consejera riojana Noemí Manzanos. Álvaro Capellán regenta la ganadería y quesería Valle del Ciloria junto a su hermano José Ángel y su esposa Enjuanes. El galardón Anfitrión reconoce a las doce explotaciones mejor valoradas de entre 200 de toda España que se ofertan en el Programa Cultiva, a donde acuden alumnos para formarse. Álvaro Capellán colabora a través de UPA en esta iniciativa desde 2022 y ha formado tanto a ganaderos como a queseros.

