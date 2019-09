«Hay mucha exclusiva, pero poca investigación» Javier Chicote, periodista de investigación y profesor universitario / Matías Nieto Javier Chicote Lerena | Periodista y escritor El periodista, natural de San Millán de la Cogolla, destaca por destapar informaciones sobre tramas de corrupción política y económica como el Caso Gürtel, Caso Púnica, negocios de los Pujol o los famosos ERE PÍO GARCÍA Logroño Martes, 17 septiembre 2019, 13:57

Javier Chicote Lerena (San Millán de la Cogolla, 1979), periodista de investigación del diario Abc, presenta hoy en Madrid el libro Manos limpias, manos sucias, la historia del pseudosindicato cuyos líderes se proclabaman defensores de los ciudadanos mientras iban tejiendo una red mafiosa cada vez más tupida.

- Usted ha investigado muchos asuntos turbios. ¿Por qué el caso de Manos Limpias merecía un libro?

- Manos Limpias es una excusa para contar las vísceras de la etapa de la gran corrupción en España, con todo lo que surge al calor de la burbuja inmobiliaria. Gürtel, Púnica, los ERE, los Pujol... No son personajes de talla muy elevada, pero allí donde había algo importante, entraban ellos.

- ¿Cuándo empezó a ver que esas manos no eran tan limpias?

- Como muchos periodistas, yo tenía con ellos una relación cordial. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, me puso en contacto con unos constructores y esa investigación, que publiqué en 'Interviú', fue el origen del caso Púnica, cinco años antes de que encarcelaran a Francisco Granados, entonces el número 2 de Esperanza Aguirre. Pero con el tiempo me di cuenta de que Bernad y compañía habían jugado a dos barajas: por un lado denunciaban y por otro intentaban llegar a un acuerdo con Granados. Más tarde, en pleno caso Noos, un amigo de Palma me envió una foto del juez Castro en un bar tomando copas con la abogada de Manos Limpias, Virgina López-Negrete. Eso resultaba muy extraño. La publiqué y empecé a recibir llamadas de gente que había estado relacionada con Manos Limpias y que había visto muchas cosas sospechosas. Ahí se les empezó a caer la careta. Cuando ya se destapan más es cuando se alían con Ausbanc y Luis Pineda, que pedían dinero a los bancos a cambio de no denunciarles.

- El exfiscal Horrach, en la presentación de su libro en Mallorca, llegó a reclamar la eliminación de la figura legal de la 'acusación popular', el instrumento favorito de Manos Limpias para sus extorsiones.

- España es el único país europeo que la tiene, y en principio parece algo noble: gente que sin ningún interés particular se persona en causas que nos afectan a todos. El problema es cuando se lleva a la práctica. Bernad se convirtió en un sicofante: un denunciante profesional, que actuaba por encargo de terceros. Por ejemplo: un constructor quería denunciar a un alcalde y, como no quería dar la cara para no descubrir sus intereses, utilizaba a Manos Limpias.

- Su libro es un ejemplo de periodismo de investigación. ¿Corren buenos tiempos para el oficio o hay demasiada baratija que se disfraza de investigación?

- No estamos en un buen momento para el periodismo de investigación. Hay mucha exclusiva, pero en la inmensa mayoría de los casos no hay detrás una verdadera investigación por parte del periodista, solo filtraciones interesadas. Las filtraciones no son malas en sí, pero hay que chequearlas. Yo me considero afortunado, porque tengo tiempo para trabajar mis asuntos. Es fundamental tener tiempo, constancia y también libertad para tocar los temas, incluso cuando afecten a aliados político-económicos del grupo para el que uno trabaja; eso es lo verdaderamente difícil.