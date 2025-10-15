Evalarra construcciones, Premio AREF a la Empresa Familiar 2025 El galardón se entregará el 3 de diciembre en el Teatro Cervantes de Arnedo, municipio origen del anterior premiado, Jimenez Movilidad

La empresa Evalarra construcciones ha sido galardonada con el Premio a la Empresa Familiar 2025 de la AREF.

Este premios, que se concede anualmente desde 2003 a una única empresa, reconoce «la utilidad y resiliencia de las empresas familiares, verdadero motor de la economía riojana», explica la AREF. El objetivo es «poner em valor la valentía de las familias empresarias para generar riqueza y empleo, manteniendo unos valores fuertemente comprometidos con la sociedad».

En esta edición, el jurado de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar valoró 13 candidaturas de empresas familiares riojanas —nueve de ellas socias de AREF— y, tras un proceso de votaciones en dos vueltas, resultó ganadora Evalarra construcciones.

El acto de entrega se celebrará el próximo 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en el Teatro Cervantes de Arnedo, por ser este municipio el origen del anterior premiado, Jimenez Movilidad.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arnedo, contará con la asistencia de los socios de AREF, así como de la alcaldesa Rosa Herce y del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Evalarra construcciones

Aunque la sociedad se constituyó en 1981, su historia se remonta a 1928, cuando la familia Bravo Beotegui comenzó su actividad de albañilería y cantería en Alesanco. Tras dos décadas de aprendizaje en San Sebastián, José Eladio regresó a La Rioja y, junto a su primo Cecilio, fundó Evalarra SL.

El gran impulso llegó con la construcción de su primera bodega, Muriel, un proyecto ambicioso que reforzó la alianza entre José Eladio y Cecilio. Desde entonces, Evalarra se ha convertido en un referente en construcción de bodegas, colaborando con nombres emblemáticos del sector. Evalarra pertenece a AREF desde 2023.

Jurado

El Jurado del Premio está constituido por la presidenta de AREF, Carlota González (Grupo Rafael González, Végola), y la Junta Directiva: Carlos Lagunas (vicepresidente, Conservas El Cidacos), Sonia Martínez (Lácteos Martínez), Diego Ochoa (Santos Ochoa), Eduardo Blanco (Coblansa) y Esmeralda Iturriaga (Gaimo). Asisten también con derecho a voto Florencio Nicolás (Cámara de Comercio), Carlos del Rey (FER), Maribel Vicario (Club de Marketing) y Alberto Marín (Colegio de Economistas de La Rioja).

Desde su primera edición, concedida a Embutidos Palacios en 2003, el premio ha recaído en empresas como Conservas Cidacos, López de Heredia Viña Tondonia SA, Barpimo, Grupo Hergar, Arluy, Electra Autol, Restaurante Echaurren, Tuc-Tuc, IMEL, Bodegas Vivanco, Lácteos Martínez, Grupo Pancorbo, Martínez Somalo, Bodegas Muga, Grafometal, Cartonajes Santorromán, Royo Operador Logístico, Ruiz de la Torre y Jimenez Movilidad.

La AREF, fundada en 1996, agrupa actualmente a 59 empresas familiares riojanas que suponen el 15,7% del PIB regional y emplean a más de 3.390 personas. En 2021, sus activos totales alcanzaron 1.252,4 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 86,65 millones de euros de beneficios.

