«En Europa se han olvidado del origen de la PAC, que era ponerlo más fácil»

La fruticultora de Rincón de Soto Eva María Lafraya Jiménez, natural de Autol, es la primera mujer secretaria general de UPA La Rioja (Unión ... de Pequeños Agricultores y Ganaderos), organización integrada en la estructura de trabajadores autónomos de UGT. Desde el principio demuestra carácter y evita las medias tintas.

– ¿Qué supone para usted haber sido elegida?

– Ya pertenecía a la ejecutiva en los cuatro años de la legislatura anterior representando a la fruticultura. Que mis compañeros hayan depositado en mí su confianza es la mayor satisfacción y orgullo. No puedo pedir más que trabajar por y para la agricultura y la ganadería.

Legislatura de Andreu «El anterior Gobierno fue un desastre, no nos escuchaban ni con el lobo ni con la uva...»»

Gobierno de Capellán «Empezando por la consejera, que conoce el terruño, intentan solucionar los problemas»

– ¿Cómo está en estos momentos su sector, la fruticultura?

– Tal y como está ahora el vino, la pera es la niña bonita. Lleva unas campañas bastante bien de precio aunque han subido los costes, Agroseguro este año es un atraco. El mayor problema es el fuego bacteriano. Yo he tenido que arrancar tres hectáreas de perales de cinco y siete años. Aun así, la pera se valora y mantiene. En la fruta de hueso dependemos de otras comunidades autónomas, del mercado.

– ¿Qué cultivos tiene?

– Quince hectáreas de pera (doce de conferencia y tres de limonera y ercolini) y seis hectáreas de paraguayo, ciruela, nectarina, melocotón para fábrica y plaza. El año pasado llevaba el doble de hueso, pero he quitado porque había que renovar.

– ¿Desde cuándo se dedica a la agricultura?

– Desde el año 2005. Nunca había tenido campo. Mis tíos cultivaban en Autol una fanega de tierra como un extra a su sueldo con pimiento, espárrago, tomates, pepinos, alcachofas y siempre iba a ayudarles. Me gustaba.

– ¿En qué trabajó antes?

– He sido obrera 20 años en conservas Cidacos de Autol, donde estuve en el comité de empresa desde que tenía 17. De mi jefa Mariloli aprendí todo en cuanto a respeto y trabajo. Estaba muy a gusto. Me quedé viuda en 1996 cuando estaba embarazada y fui a vivir a Rincón de Soto en 1999 porque siempre me había gustado y tenía amigas desde la infancia. Después conocí en Rincón a mi pareja actual, que es agricultor. Seguí en Cidacos hasta que mi niña cayó enferma. Cogí un año de excedencia y decidí dedicarme al campo con mi propia explotación.

– ¿Con qué comenzó?

– Planté una finca de tres hectáreas de peros, aunque para tener un árbol con porte y que dure debes esperar seis o siete años para meterlo en producción. Así que tuve que plantar hueso, que al tercer año produce. Para un joven que apueste por la agricultura y no tenga una solera detrás resulta muy complicado. A pesar de que te dan un préstamo, varios años de carencia y un plan de mejora, tienes que pagar. Yo me metí en más de 200.000 euros. Puse coliflores entre los árboles hasta que el tercer año vino el hueso. Arriesgué con el paraguayo, muy sacrificado y con mucha mano de obra porque hay que esclarecer varias veces y requiere cinco pasadas al recolectar, pero dio sus frutos seis o siete años. Luego llegó la pera y fui solventando todo. No lo cambiaría por nada del mundo, hasta hace tres años que lo aborrecí por la burocracia infumable (un sinsentido total, hay que repetir lo mismo veinte veces) y por la dificultad a la hora de encontrar mano de obra. Das de alta a gente que de un día para otro no viene.

Otros sindicatos «Ha sido más importante para ellos su entidad que el agricultor y el ganadero»

DOP Peras de Rincón de Soto «No opté a renovar la presidencia por discrepancias con el Consejo Regulador y con el técnico»

– ¿Cómo está la situación en el campo riojano por sectores?

– Cada sector es importante. El del champiñón debe modernizarse o no hay rentabilidad, aparte de que han retirado productos fitosanitarios para combatir las enfermedades. La ganadería intensiva tiene problemas burocráticos, cada vez les exigen más espacio para los animales y se reduce la rentabilidad. De la extensiva qué voy a contar, con el lobo, la tuberculosis, la lengua azul... Siempre digo que el agricultor, muy mal, pero el ganadero lleva unos años criminales. Luego está la fruticultura, con el fuego bacteriano, que no tiene remedio a día de hoy. Tenemos que convivir arrancando. Y el tema del vino se ha convertido en el más complicado porque mueve muchísimo dinero en La Rioja. Desde UPA, en estos cuatro años que llevo, decimos que sobra masa vegetal. En el tiempo que puedo hablar por UPA, se ha trabajado denunciando a la Interprofesional y haciendo todo lo posible por buscar soluciones. El arranque resulta complicado porque depende del Ministerio y Europa. En UPA somos un equipo, destacando la labor de Néstor Alcolea (secretario de organización). Nuestro objetivo es seguir trabajando todavía más en defensa del agricultor y el ganadero.

– ¿Hay solución para la falta de relevo generacional?

– Resulta complicado porque no es atractivo para los jóvenes. La rentabilidad cada vez es peor y te tiene que gustar porque es un trabajo muy esclavo. Las ayudas para comenzar no son suficientes y con la PAC en Europa se han olvidado del origen, que era ponerlo más fácil. Ahora el pajarito cucú es más importante que nosotros, cuando somos los que mantenemos el medio ambiente y hemos sido un binomio.

– ¿Cómo ha sido su relación con el Gobierno de La Rioja?

– Soy apolítica y te puedo decir que el anterior Gobierno fue un desastre. No nos escuchaban ni en el tema del lobo ni en el vino ni en otros. Hasta ahora, con el actual Ejecutivo, empezando por la consejera, que conoce el terruño, la situación ha cambiado y todos los meses tenemos reuniones e intentan solucionar los problemas. La comunicación tiene que seguir, porque uno sin otro no podemos hacer nada.

– ¿Y con los demás sindicatos?

– No siempre hay entendimiento. En cuanto al vino nos hemos sentido muy solos. Nadie nos acompañó en la denuncia a la Interprofesional ni en la reivindicación del arranque e intentan colgarse medallitas. Cada uno tiene que asumir lo que hace y lo que no hace. UPA siempre ha estado por y para el agricultor y ganadero y se ha demostrado. Si nos hemos tenido que enfrentar al Gobierno lo hemos hecho. No lo puedo decir de otros sindicatos el tiempo que he estado hasta ahora. Tengo la sensación de que ha sido más importante para ellos su entidad que el agricultor y ganadero. Y no juzgo sin conocer.

Problema del vino «Desde UPA decimos que sobra masa vegetal y denunciamos a la Interprofesional»

Mujer en el campo «Los hombres me han ayudado muchísimo y por ser mujer no me han subestimado jamás»

– En los dos últimos años presidió la DOP Peras de Rincón de Soto ¿Por qué no renovó?

– Al dimitir Eduardo Pérez Malo accedí a la presidencia en representación de la SAT Valle de Rincón por los dos años que quedaban. Me iba a presentar para renovar y una semana antes de la asamblea tuve claro que no, porque no veo transparencia ni sinceridad, por discrepancias con el Consejo Regulador y con el técnico en relación a un proyecto de fagos para combatir el fuego bacteriano. Solicité que se remitiese a los socios una carta que escribí para que conociesen el tema. Para mí lo más importante es la denominación y aguanto lo que sea por el sector, pero no paso por determinadas situaciones.

– ¿Qué balance hace de su vida laboral hasta la fecha?

– He trabajado 20 años en interior en conservas Cidacos y llevo 20 al aire libre como agricultora. Me ha dado vida. Lograr que el árbol tenga su fruto me hace la mujer más feliz del mundo. Aunque a veces se pasa muy mal, al final te compensa. Cuando vine al campo los hombres me ayudaron mucho, me he rodeado de un grupo de agricultores y aprendemos mútuamente. Me llaman la tía del respeto (risas). Intento que mi gente esté a gusto, como una familia. Soy la primera que voy y no pido que hagan nada que no haga yo: esclarecer, podar, meter palots... Por ser mujer no me han subestimado jamás.

– ¿Cómo aprendió?

– Hice un curso al principio, pero los compañeros son los que más me han enseñado y, con los años, aprendes con el mismo árbol y el fruto, con los errores. Mi pareja me ayuda muchísimo aunque en campaña no nos vemos (él lleva sus fincas y yo las mías). Cuando le dije que me quería dedicar a la agricultura me comentó que «esto no es como ir a almorzar» (risas) y ahora está orgullosísimo de mí. La admiración es mutua. La gente que nos conoce dice que hacemos un pack buenísimo.