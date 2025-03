Sergio Martínez Logroño Domingo, 23 de marzo 2025, 19:39 Comenta Compartir

Hace años que José Pancorbo es una de las principales voces autorizadas sobre nuevas tecnologías. Le avala su trayectoria en Grupo Pancorbo, de una década liderando la Aertic (Asociación de Empresas Riojanas TIC), como vicepresidente de la European Digital SME Alliance y, desde hace menos de un año, siendo presidente de la Confederación Española de Empresas TIC (Conectic), que agrupa a las pymes del sector a nivel nacional. Con estos 'galones' acudió al Mobile World Congress de Barcelona, celebrado a comienzo de mes, una ventana a nuestro mañana, a una realidad que en cierta medida abruma pero que es tan cercana que pronto nos parecerá rutinaria.

– El Mobile World Congress de Barcelona es uno de los grandes escaparates al futuro cercano del sector, ¿cuáles han sido los aspectos o innovaciones que más relevancia han tenido?

– Un elemento clave ha vuelto a ser la inteligencia artificial, y ya venimos tiempo tratando con la IA generativa, pero en este año se ha hablado de una manera clara de la IA agentiva, que sea capaz de proponer o de, directamente, tomar decisiones. También hay que destacar el tema de la ciberseguridad, un gran reto mundial que en buena medida está aumentando por la IA. Antes un 'hacker' atacaba a un usuario; después pasaron a ser bandas organizadas por todo el planeta que atacaban a rangos de direcciones IP; y en este momento son IA con ataques masivos detectando vulnerabilidades. El cibercrimen ha tenido un efecto amplificador gracias a la IA, es mucho más efectiva, por ejemplo, suplantando identidades incluso con voz e imagen.

– Más allá de la IA que envuelve todo, ¿qué otros avances tecnológicos siguen marcando la ruta del sector?

– Se han visto desarrollos ligados a la 'smartización' de cualquier acción humana, está llegando a las administraciones, empresas y ciudadanos a través de cualquier dispositivo. Esto lleva a una reflexión y es que estamos más limitados por los marcos regulatorios que por la propia tecnología, por ejemplo, el coche autónomo existe hace muchos años pero la normativa sigue siendo restrictiva en su uso masivo y tiene todo el sentido. Evidentemente, el mercado también sigue mirando hacia el nuevo interfaz. Hace cuarenta años era la pantalla de ordenador, después dimos el salto al móvil, pero el siguiente no ha llegado al siguiente punto de portabilidad. Posiblemente sean las gafas, dispositivos que presenten información en los ojos del usuario, del mismo modo que los 'head-up display' en los coches que la ofrecen mientras miras la carretera sin tener que desviar la vista al cuentakilómetros.

– ¿De qué manera influye en el sector el contexto geopolítico actual?

– En el MWC todo se estaba analizando con el filtro del Estados Unidos de Trump y los últimos movimientos geopolíticos que hay en el planeta, cómo están cambiando las relaciones entre países. Y Europa tiene ahora el deber de avanzar, ya que cuenta con una enorme capacidad, con un nivel formativo y de bienestar social difícil de igualar en otro continente, pero en el desarrollo tecnológico estamos muy lejos, y uno de los factores es que no contamos con un marco regulatorio europeo unificado. Estados Unidos o China lo tienen y avanzan rápido, mientras que aquí todavía tenemos una normativa digital fragmentada en países. En el actual contexto geopolítico mundial, lo que antes era una oportunidad tecnológica ahora se convierte en una obligación. La más dramático es que empresas, administraciones y ciudadanos cuelgan de soluciones desarrolladas por Estados Unidos y en este esquema de guerra arancelaria, comercial y política se deriva en más amenazas para la vieja Europa, pero, me gustaría verlo así, también se deriva en oportunidades. Hablo de tener tecnología, software e infraestructuras europeas y no mayoritariamente americanas. España tiene aquí una enorme oportunidad si sabemos jugar bien la partida, porque Estados Unidos aún se aleja más de Latinoamérica y podemos forjar alianzas y favorecer la incorporación de talento tecnológico procedente de esos países.

– Ha hablado de numerosos desarrollos tecnológicos que hace pocos años nos parecerían ciencia ficción. ¿Es la sociedad realmente consciente de los cambios que llegan a corto plazo?

– A corto no, a cortísimo. No somos conscientes del nivel de transformación tan brutal que está generando la IA y que va a generar en los próximos años, es la gran novedad después de esa revolución industrial que fue internet, que conectó a todos los seres humanos del planeta. El siguiente paso lógico después de esa conexión es crear soluciones para digerir toda esa cantidad de información y surgen las IA generativas y también las agentivas, que enseñen a las máquinas a tomar decisiones como lo haría un ser humano, replicando aquello para lo que le hemos programado. Esa transformación está llegando a todos los planos de la sociedad. Esto implica amenazas como la soledad y la desconexión social de los más vulnerables. Pero también existe una gran oportunidad con soluciones tecnológicas que son capaces de proporcionar mucho más confort en múltiples ámbitos. El reto en los próximos años es explorar las posibilidades que tiene la tecnología, porque, tengamos claro, que si no nos esforzamos porque el entorno cambiante mejore la vida del ser humano, hay un enorme riesgo de que la empeore.

– Como presidente de Conectic, ¿de qué manera pueden aprovechar las pymes españolas del sector TIC todo este contexto?

–Tenemos una posición de privilegio y un tejido empresarial tecnológico fuerte y enormemente relevante. Sin embargo, existen amenazas, por ejemplo, la demografía, España está envejeciendo y necesitamos que se incorporen más personas al mercado laboral con capacitación tecnológica. Tampoco ayuda el marco regulatorio, España es un país muy burocratizado, en el que montar una empresa o hacer un contrato es más complejo que en otros muchos puntos del mundo. Esos son inhibidores para el desarrollo del sector.

– ¿Y en qué punto se encuentra el sector en La Rioja?

– Aertic es un ejemplo porque es asociación, pero también es clúster y agrupación de empresas innovadoras, una configuración que no tienen en otros lugares de España. El sector digital duplica el PIB que debería corresponderle y tenemos ejemplos de empresas líderes nacionales en su subsector.