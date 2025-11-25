LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja. Miguel Peche

Esther Raya

Profesora de la Universidad de La Rioja

«El aumento de denuncias nos hace ver que existe más confianza en el sistema»

Las víctimas, especialmente las migrantes, para dejar atrás la violencia «necesitan recursos económicos, vivienda o conciliación»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:29

La población extranjera en La Rioja supone ya prácticamente el 15% del total. Sin embargo, la proporción de casos de violencia de género en ... el colectivo inmigrante se ha disparado en el segundo trimestre de este año, alcanzado cotas inéditas. De cada diez víctimas que presentaron denuncia entre marzo y junio, siete provenían de otros países (161 mujeres). Curiosamente, la proporción de condenados según la nacionalidad no sigue esa tendencia. En ese trimestre, el último analizado por el Consejo General del Poder Judicial, por los 38 hombres españoles que recibieron una condena, fueron 27 los encausados de origen extranjero, lo que supone un poco más del 40%.

