El sinhogarismo crece en La Rioja y nos lo recuerda Cáritas en día dedicado a las personas que viven en la calle. «Hay personas que quieren recuperar la relación con sus familias, personas que sueñan con un trabajo, hay personas que sueñan con vivir en una casa...» Quien habla de la situación que se vive en nuestra comunidad es Marcos Montoya, tecnicó de cáritas en La Rioja.

«El hecho de tener una casa es el sentirse autónomos... porque al final una casa no es solo el espacio físico, las cuatro paredes, es también el espacio relacional, lo que nos permite acceder a derechos», explica este profesional.

En nuestra comunidad se estima que hay unas 300 personas que viven sin hogar y el año pasado Cáritas atendió a la mitad. «Los perfiles que atendemos son los de vulnerabilidad más alta», aclara. Montoya quiere llamar la atención sobre un fenómeno que se «está estableciendo en distintas partes de La Rioja»: «Encontramos familias hacinadas, viviendo en habitaciones, en situaciones de insalubridad», describe. «Es un fenómeno más invisible», pero ahí está.