LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«Se está estableciendo un fenómeno invisible: el de las familias hacinadas viviendo en una habitación»

Marcos Montoya

Técnico de Cáritas La Rioja
«Se está estableciendo un fenómeno invisible: el de las familias hacinadas viviendo en una habitación»

En La Rioja hay 300 personas en situación de calle y este mal crece. Cáritas atendió el año pasado a la mitad

TVR

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:14

Comenta

El sinhogarismo crece en La Rioja y nos lo recuerda Cáritas en día dedicado a las personas que viven en la calle. «Hay personas que quieren recuperar la relación con sus familias, personas que sueñan con un trabajo, hay personas que sueñan con vivir en una casa...» Quien habla de la situación que se vive en nuestra comunidad es Marcos Montoya, tecnicó de cáritas en La Rioja.

«El hecho de tener una casa es el sentirse autónomos... porque al final una casa no es solo el espacio físico, las cuatro paredes, es también el espacio relacional, lo que nos permite acceder a derechos», explica este profesional.

En nuestra comunidad se estima que hay unas 300 personas que viven sin hogar y el año pasado Cáritas atendió a la mitad. «Los perfiles que atendemos son los de vulnerabilidad más alta», aclara. Montoya quiere llamar la atención sobre un fenómeno que se «está estableciendo en distintas partes de La Rioja»: «Encontramos familias hacinadas, viviendo en habitaciones, en situaciones de insalubridad», describe. «Es un fenómeno más invisible», pero ahí está.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  3. 3 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  4. 4

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  5. 5

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  6. 6

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  7. 7 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  8. 8 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  9. 9 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  10. 10

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Se está estableciendo un fenómeno invisible: el de las familias hacinadas viviendo en una habitación»