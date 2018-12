Esperando para (casi) nada

Logroño ha amanecido con la ilusión que contagia este día todos los años. La Lotería de Navidad llena de esperanzas y altas expectativas a los logroñeses, que se han despertado pensando en esos 400.000 euros que podrían recibir con un solo décimo premiado del Gordo. Puede que la mayoría no haya tenido tanta suerte como el desconocido afortunado de Arnedo, pero algo inunda este día de una adictiva sensación que hace que todos, aún no ganando nada, vuelvan a intentarlo año tras año.

El tan esperado sorteo acababa de comenzar, cuando ya se habían repartido el segundo y dos quintos premios sin siquiera haber finalizado la primera regleta. «Aún así, quedan muchos por repartir. No hay que perder la ilusión», explicaba esperanzada Mª Elena Silva a pocos minutos del comienzo de la Lotería. Aún no ganando prácticamente nada, cada vez son más los décimos que compra. «Si algún día me toca, me voy de aquí sin que nadie se entere. No me despido ni de mi marido«, ríe sosteniendo alguno de sus décimos en la mano.

Poco antes de las diez suena la primera alerta: dos décimos de un quinto premio han sido repartidos en la administración mixta del bar Vinuesa, en la calle Carmen Medrano de Logroño. Es la primera vez que les toca un número de la Lotería de Navidad, por lo que se respira alegría en el ambiente y inquetud por los premios que están por venir en ese momento. Fernando Reinares es cliente habitual del bar y al enterarse se ha acercado a ver había sido uno de los agraciados: «No ha habido suerte con este, pero aún queda el Gordo por salir y hay mucha fe». En la misma cafetería está Laura Jiménez, sin premio pero positiva: «Lo más importante es la salud, otro año habrá más suerte. Pero de todas formas, enhorabuena a los afortunados».

Café y lotería

Ya a las 12 de la mañana, más de la mitad de los premios habían sido ya asignados a sus correspondientes números. Rafa Sáenz se encuentra en un establecimiento del Espolón, disfrutando de un café en compañía de su amiga Goy. A ninguno parece haberle tocada nada, y miran expectantes el televisor con la convicción de que uno de los Niños de San Idelfonso cante alguno de los números en los que han confiado su suerte. «La lotería es ilusión, que es de lo que se vive«, nos recuerda gentilmente Rafa.

El gasto medio riojano para este 22 de Diciembre ha sido de 85 euros, pero también encontramos a personas como Juan Carlos Gabasa, la Administración 'Cristina, que asegura haberse gastado 620 euros exactamente para la ocasión. «Siempre me gasto algo parecido. Compro lotería de aquí, de diferentes pueblos riojanos y también de Madrid.» La lotería finaliza, y la hora de vermú llena los bares de clientes que se reúnen para comentar los resultados. Juan Carlos lleva ya tiempo en la cafetería JB, uno de los receptores de lotería mixtos de Logroño: «No me ha tocado nada, como todos lo años». Pero a pesar de ello, no duda en afirmar con rotundidad: «El año que viene lo vuelvo a intentar«.

Algo que parece ser el pensamiento general de todos los que se encuentran a su alrededor. Cerca, en el bar Esperante, se escuchan lamentos de resignación, pero no se pierde la esperanza en conseguirlo el año que viene. «No ha tocada nada de nada, como todos los años. Pero el año que viene seguro que toca«, nos resume jefa de bar Arantxa.