El español en la era de la IA Expertos en lengua, universidad y medios analizan cómo se mueven la creación y la comunicación en una época de cambio

Quince ediciones después, Futuro en Español vuelve a hacer la misma pregunta de siempre: qué será de nosotros, de nuestra lengua, de su lugar en el mundo. Pero el eco ya suena distinto. El español se asoma ahora a un escenario en el que la inteligencia artificial no es una promesa remota, sino un agente cotidiano que escribe, traduce, ordena, jerarquiza y opina. Por eso no sorprende que esta nueva edición, la número 15, se zambulla de lleno en ese territorio movedizo donde la tecnología reconfigura la palabra. Y lo haga, una vez más, desde Logroño.

La cita, organizada por Diario LA RIOJA y Vocento con el apoyo del Gobierno regional, la Fundación San Millán, el Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica, arranca el miércoles 3 de diciembre en el Círculo Logroñés. A las 20.00 horas, la directora del periódico, Teresa Cobo, abrirá la sesión junto al rector de UNIR, José María Vázquez, y el alcalde, Conrado Escobar. Será solo el preámbulo de la primera conversación, que este año lleva la reflexión a un terreno especialmente fértil: los efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria.

EL PROGRAMA Miércoles, 3

- 20.15 Conversación. Efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria. , catedrático de Psicobiología. novelista, guionista y director. Modera , director de la Fundación Vocento, poeta, escritor y periodista.

Jueves, 4

- 9.30 Bienvenida . director general de Nueva Rioja. director ejecutivo de UNIR.

- 10.00 Conversación. Los corpus: lengua española, culturas digitales e inteligencia artificial responsable técnica del CORPES de la RAE, dialoga con jefe de redacción de Diario LA RIOJA.

- 10.45 Mesa redonda. La Inteligencia Artificial en las universidades: Retos y Oportunidades.

12.30 Mesa debate. Retos y Estrategias para el Español Tecnológico: Administración, Empresa y Academia.

- 13.15 Mesa debate. El futuro de los medios de comunicación ante la IA.

-13.30 Clausura: Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja.

Para ello, Futuro en Español reúne dos miradas complementarias. Por un lado, Manuel Martín-Loeches, neurocientífico especializado en los procesos del lenguaje y la creatividad; por otro, Manuel Ríos San Martín, novelista, guionista y director que ha explorado de cerca la interacción entre narrativa y tecnología. El diálogo, moderado por el escritor, poeta y periodista Carlos Aganzo, promete abordar la pregunta que sobrevuela cualquier oficio creativo: qué cambia y qué permanece cuando las máquinas aprenden a contar historias.

Una conversación sobre la creación en tiempos de IA abrirá la citaEl Círculo Logroñés acogerá las jornadas

El grueso del programa se desarrollará el jueves 4, también en el Círculo Logroñés. A las 9.30, Goyo Ezama y Javier Galiana darán la bienvenida a una mañana que, como es habitual, combinará academia, tecnología, empresa y medios de comunicación. La primera parada será una conversación sobre corpus lingüísticos, culturas digitales e inteligencia artificial, protagonizada por Mercedes Sánchez, responsable técnica del CORPES de la RAE, en diálogo con el periodista Pablo Álvarez.

A partir de ahí, el foco se ampliará al mundo universitario. Una amplia representación de rectores y vicerrectores de América Latina y España debatirá sobre los retos y oportunidades que la IA plantea a la educación superior, en una mesa moderada por Rafael Puyol, presidente de UNIR. El encuentro permitirá tomar el pulso a una realidad que avanza a distintas velocidades, pero con desafíos comunes: desde la adaptación curricular hasta la investigación, pasando por la gobernanza tecnológica.

Tras la pausa-café, llegará una de las mesas más transversales de la edición: «Retos y estrategias para el español tecnológico». Administración, empresa y universidad compartirán escenario para hablar de infraestructuras digitales, transferencia de conocimiento y el papel de las compañías tecnológicas en la consolidación de un ecosistema hispano en IA. Participarán el consejero Alfonso Domínguez, Manuel Herrero, Carlos Prieto e Iñaki Gurría, moderados por el periodista Carlos Santamaría.

La última mesa del día mirará hacia los medios de comunicación, un sector que vive su propia revolución. Representantes de EFE, Europa Press, RTVE y Vocento analizarán el futuro del periodismo ante la inteligencia artificial, moderados por Ismael Nafría. Automatización, archivos digitales, nuevas rutinas profesionales y verificación de contenidos serán algunos de los ejes de una conversación especialmente necesaria.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, clausurará la jornada a las 14.00 horas, antes de un almuerzo final. Será el cierre de una edición que mira hacia adelante sin miedo, con la convicción de que, en tiempos de algoritmos y datos, la palabra sigue siendo una herramienta insustituible.

Y que el español, esa lengua que nació aquí, en esta tierra, tiene todavía mucho futuro por escribir.