«Estamos muy acostumbrados a pensar que si pasa algo, ya vendrán a buscarnos». Laura Izquierdo es la presidenta de la Sociedad de Montaña Sherpa de La Rioja desde hace seis años, aunque ya va a «cumplir 25 años como socia». Con múltiples actividades relacionadas con el senderismo por la geografía riojana y su entorno cercano o charlas de asesoramiento y formación, Sherpa, fundada en 1970, es una de las entidades de referencia en el montañismo riojano.

– ¿Qué beneficios tiene el senderismo para la salud de quienes lo practican?

– El senderismo aporta mucho, tanto física como mentalmente. A nivel emocional, proporciona tranquilidad, paz y energía. Es una forma de desconectar del ritmo diario, de aliviar el estrés y de reencontrarse con uno mismo. Tanto si eres muy aficionado como si lo practicas de manera ocasional, siempre te hace sentir bien. A nivel físico, es un ejercicio completo que mejora la resistencia y activa el sistema cardiovascular. Caminar ya es saludable por sí mismo, pero hacerlo en plena naturaleza lo potencia aún más. No solo se trata del esfuerzo físico, sino también de lo que te rodea: los sonidos de los pájaros, el agua de un río o el viento en los árboles. Todo eso influye en tu bienestar. Además, es un deporte accesible y cómodo, pero no por eso hay que tomárselo a la ligera. Aun así, es fácil de practicar y en La Rioja tenemos la ventaja enorme de contar con paisajes espectaculares muy cerca, sin necesidad de grandes desplazamientos ni de un nivel técnico alto. Eso hace que cualquiera pueda iniciarse y disfrutar desde el principio.

– ¿A qué atribuye el auge del senderismo durante el verano?

– La montaña se disfruta todo el año, pero en verano es cuando más gente se anima, sobre todo quienes no lo practican habitualmente. Es una estación más accesible porque hay más tiempo libre, los días son largos y el clima acompaña. Si estás de vacaciones o en un pueblo, es fácil aprovechar para salir al monte, aunque no tengas mucha experiencia. Para quienes lo practicamos todo el año, el verano puede ser más incómodo por el calor y por la afluencia. Muchas rutas se masifican y no todo el mundo va bien preparado, lo que puede derivar en problemas si no se toman ciertas precauciones.

– La acampada en espacios naturales genera dudas legales. ¿Qué se permite y qué no?

– No te puedo dar una respuesta legal exacta, porque no tengo esa información de primera mano, pero sí sé que actualmente está bastante restringido. Antes era más común, pero hoy en día no se puede acampar en muchos sitios. Creo que pernoctar una noche y marcharte al día siguiente está permitido, pero acampar durante varios días, desde luego, no está autorizado en la mayoría de los casos.

– ¿Cree que el incremento de visitantes al monte en verano aumenta el riesgo de incendios?

– El riesgo de incendios siempre está ahí, sobre todo en verano, y claro que puede aumentar con esto. Pero también creo que no es la afluencia en sí la que los provoca, sino la falta de conciencia o de responsabilidad. Si la gente es cuidadosa, no debería haber problema. Aun así, es normal que desde la Administración se tomen precauciones como prohibir las barbacoas o cerrar pistas forestales, pero creo que no debemos culpar al hecho de que vaya más gente al monte.

– ¿Cuáles son las imprudencias más frecuentes en montaña y cómo se pueden prevenir?

– Desde los clubes de montaña trabajamos en concienciar y educar a la gente para que entienda que no se puede ir al monte sin preparación, aunque solo sea para dar un paseo corto. Es importante consultar la previsión meteorológica, saber cuánto tiempo va a llevar la ruta y elegir caminos señalizados si no tienes mucha experiencia. Nosotros insistimos en el respeto al entorno, a uno mismo y a la actividad. El sentido común es clave, porque aunque tengas cierta seguridad, eso no significa que puedas hacer cualquier cosa. Mientras que al mar se le teme y se le respeta, la gente subestima la montaña. La información es lo más importante. Salir con un club te da ese respaldo, porque vas acompañado de gente con experiencia, que lleva muchos años saliendo al monte y siempre recomendamos que la gente se federe. Salir solo también es posible, claro, pero hay que tener claras unas pautas mínimas y saber que pueden surgir imprevistos.

– En caso de accidente o pérdida en la montaña, ¿quién se hace cargo del rescate?

– Hoy en día, las fuerzas y cuerpos de seguridad te rescatan siempre, y federarte, te asegura ese rescate. No te van a dejar tirado, pero estar federado te da más garantías. Estamos acostumbrados a pensar que si nos pasa algo, vendrán a buscarnos, y hasta ahora el Estado se ha hecho cargo de eso, pero llegará un momento, como ya sucede en otros países, en que no responderá igual. Por eso es fundamental saber dónde vas, cómo vas y no lanzarte a la aventura sin preparación. Es fácil decir que te vendrán a buscar, pero mejor ir informado y escoger rutas señalizadas. Además, hoy contamos con móviles, teléfonos de emergencia y sistemas de localización, que ayudan mucho. Si vas preparado, aunque te pierdas, las probabilidades de que te pase algo grave bajan mucho, mientras que ir con zapatillas y una camiseta de tirantes es exponerte innecesariamente.

– ¿Cómo debe prepararse el equipamiento de una mochila para una salida durante esta época?

– Aunque sea verano, nunca debes dejar de llevar una chaqueta medianamente gruesa, unas buenas botas de montaña, unos guantes finos, una visera o gorra y protección solar. Recomiendo llevar también una manta térmica, esas que no ocupan espacio y te pueden salvar la vida. La hidratación es fundamental, por eso hay que llevar mucha agua y algo de comida, como barritas energéticas o frutos secos. También es importante tener el móvil cargado; mucha gente incluso lleva cargadores portátiles por si acaso, y recomiendo avisar a alguien de dónde vas y cuánto tiempo vas a tardar, especialmente si vas solo.

– ¿Alguna ruta preferida para hacer en familia?

– En La Rioja tenemos muchísimas rutas perfectas para todos los niveles. Las más accesibles se pueden consultar fácilmente en internet. Para ir en familia sin invertir todo el día, se puede hacer la ruta de los Siete Puentes de Ezcaray, acercarte al salto del agua en Matute o a las cascadas de Puente Ra, en Lomos de Orio. Si se busca algo con un poco más de desnivel, se puede subir a San Lorenzo, a Peña Antoñana o hacer alguna de las rutas que salen desde el monasterio de Valvanera y conectan con varios pueblos. Son recorridos muy bonitos y relativamente accesibles, siempre teniendo en cuenta que la montaña implica subidas y bajadas.