El nuevo comité ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que presidirá hasta 2029 Ángela de Miguel, la primera mujer ... en el cargo, tendrá a un riojano en una de las vicepresidencias. El empresario logroñés Carlos del Rey (59 años), también vicepresidente de la patronal FER y responsable de la asociación de constructores y promotores (CPAR), llevará a Madrid la voz de las pymes de la región, «que jugamos un papel determinante. Hay 21.219 empresas en La Rioja y 20.600 tienen menos de veinte trabajadores».

– ¿Por qué es importante que un empresario riojano llegue a la vicepresidencia de Cepyme?

– Hay que tener en cuenta que el 98% de las compañías de nuestra comunidad son pymes. Que La Rioja y su tejido empresarial sean capaces de llevar su voz a Madrid para que sea escuchada de primera mano, con los problemas que de verdad nos interesan, es importante. Y esto va a ser posible gracias al apoyo de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) –de la que es vicepresidente– y también de una de las personas que más me influyó y que me introdujo en Cepyme, como fue nuestro antiguo presidente Jaime García Calzada –fallecido en enero–.

– ¿Y de qué se va a beneficiar el empresariado riojano?

– Creo que nuestras reivindicaciones van a llegar a lo más alto para que sean escuchadas y vamos a poder tener información en directo de las cosas que vayan pasando y de asuntos verdaderamente importantes, en un momento especialmente complicado para las empresas.

– Entre ellos seguro que está el absentismo. ¿Es tan preocupante como trasladan ustedes desde el ámbito empresarial?

– Le voy a dar un dato. En el cuarto trimestre de 2024 se situó entre el 6,7% y el 7,4% –a nivel nacional– y eso es una auténtica barbaridad. Si hablamos del absentismo por incapacidad laboral y lo trasladamos a personas afectadas, el resultado es que cada día faltan a su puesto de trabajo en España 1.463.000 personas. Es un tema para preocuparse porque, además, el índice está creciendo y en los últimos diez años se han duplicado las bajas.

– ¿Y qué hay que hacer para revertir esta situación?

– Hay que controlar mejor las bajas médicas, debe haber una mayor eficacia en la gestión sanitaria cuando se dan bajas de larga duración y utilizar otros medios como las mutuas para poder acelerar la rehabilitación. Si una persona tarda un mes en recuperarse en lugar de dos, es un beneficio para la sociedad, no solo para el tejido empresarial.

– También está de máxima actualidad la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas. ¿Qué impacto puede tener en la pyme riojana esta medida que está en tramitación en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva si el Gobierno encuentra los apoyos políticos necesarios?

– Nosotros ya hemos expresado nuestro total rechazo a lo que ha aprobado el Ejecutivo central. Entendemos que esto se debe plantear a través de la negociación colectiva en cada sector, porque no influye en todos por igual. No compartimos esta imposición que se hace fuera de las mesas de diálogo social. La afección a la pequeña y mediana empresa va a ser muy grande. No entendemos muy bien a qué juega la ministra (Yolanda Díaz). Los empresarios estamos dispuestos a negociar, ya hay 4.500 mesas de diálogo social en España. También se habla de flexibilidad en los horarios, pero eso debe plantearse en cada sector.

Nuevo cargo en Cepyme «Que La Rioja y su tejido empresarial lleven su voz a Madrid siempre es importante»

Crítico con Yolanda Díaz «No entendemos la imposición del Ejecutivo central con la jornada de las 37,5 horas fuera del diálogo social»

En busca del equilibrio «Cuando se habla de subir salarios, hay que hablar de subir costes; eso repercute en la sociedad»

– Los empresarios riojanos se quejan de manera habitual de que faltan profesionales en diferentes perfiles y ámbitos de actividad. ¿Por qué esta carencia de mano de obra?

– Nos falta talento, tenemos que ser capaces de retenerlo y atraerlo. Y ahí influyen muchas cosas. Hay que incorporar a los jóvenes que tienen nuevas habilidades, tenemos que adaptar las organizaciones... También influye en La Rioja el problema que tenemos con las comunicaciones, porque al final si alguien puede elegir en Zaragoza o Logroño, nosotros estamos peor comunicados, por ejemplo con Madrid o con Barcelona; la capital aragonesa está a una hora. Eso es una dificultad añadida. También es importante que las universidades, desde el punto de vista académico, formen a los estudiantes en las áreas que verdaderamente se demandan. Nosotros lo estamos viendo en la Fundación Laboral de la Construcción, que hay que adaptar los protocolos y la formación a lo que piden las empresas.

–Habla de mejorar las infraestructuras, pone deberes a las universidades, pero ¿qué pueden hacer los empresarios para tener más posibilidades de encontrar personal? ¿Subir los salarios no ayudaría?

– Subir salarios o no subirlos depende de un acuerdo entre el empresario y el trabajador, pero no es el mayor problema de la falta de profesionales ni el mayor hándicap para que la gente no venga a La Rioja. Es evidente que cuanto más ganas... Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que cuando se habla de subir salarios también hay que hablar de subir costes y eso repercute en la sociedad. Hay que buscar siempre un equilibrio.

Gobierno y Ayuntamiento «Nuestros políticos están atendiendo demandas como la simplificación administrativa»

Impuestos, tasas, licencias... «El 28% de lo que cuesta una vivienda se lo llevan las administraciones; si el piso vale 200.000 euros, son 56.000 »

– ¿Apoyan lo suficiente las administraciones públicas al tejido empresarial?

– He de reconocer que tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño están empezando a tener en consideración las demandas que llevamos haciendo mucho tiempo en cuanto a la simplificación administrativa. Nos parece una buena manera de coger el toro por los cuernos porque no puede ser que haya una burocracia excesiva, un montón de boletines donde se cambian las normas... Sabemos que el Gobierno tiene un plan de simplificación administrativa y estamos trabajando con ellos en su elaboración. La pequeña y mediana empresa sufre mucho esta carga excesiva porque le supone costes y le hace perder eficacia. En mi sector, la construcción, teníamos duplicidades con la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación que dan los Ayuntamientos –se ha eliminado la primera–.

– Hablando de la construcción, usted es también presidente de la patronal CPAR que a aglutina a constructores y promotores. ¿En que escenario se encuentra el sector en La Rioja?

– Creo que va por el buen camino, por el camino lógico que es el de ser cautos a la hora de construir lo que verdaderamente se necesita. Lo que pasó en la anterior crisis –la de la burbuja inmobilaria en torno al año 2008– no volverá a suceder.

Vivienda pública «en alquiler»

– Pero el asunto de la vivienda se ha convertido en una prioridad nacional hasta el punto de que se abordará en la Conferencia de Presidentes. ¿Tan problemática es la situación? ¿Faltan pisos, sobre todo en alquiler? ¿Los precios están disparados?

– Lo que me molesta es que aquí todo el mundo opina. Y de acuerdo que la vivienda es un buen necesario, pero conviene saber una serie de cosas. De la recaudación de tributos e impuestos a nivel nacional, el 18% procede del sector de la vivienda. Estamos hablando, ojo, de 52.200 millones de euros. Esto significa más del 3% del Producto Interior Bruto y lo que invierten las administraciones en vivienda no llega al 0,5%. Y no olvidemos todos los impuestos que conlleva la construcción de una vivienda: IVA, IRPF, Transmisiones Patrimoniales, Sociedades, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Bienes Inmuebles, ICIO, plusvalías, licencias, tasas... Entre un 27% y un 28% de lo que cuesta una vivienda se lo llevan las administraciones; si vale 200.000 euros, 56.000 van para las arcas públicas. Por lo tanto, todos tendremos que colaborar.

– ¿Y qué propone?

– La colaboración público-privada es necesaria pero hay que llegar a un equilibrio. La vivienda de ahora no tiene nada que ver con la que se hacía antes. Queremos que todo sea exterior, que en lugar de un enchufe por habitación haya dos o más... Todo eso hay que pagarlo. Una de las cosas positivas que ha hecho el Gobierno de La Rioja es adaptar los módulos, que se habían quedado cortos. Y lo demostraron los datos porque salieron a concurso parcelas y quedaron desiertas. Nadie va a hacer hoy una vivienda para perder dinero. Antes para hacer una vivienda de 90 metros se necesitaban 105, ahora hacen falta 120.

– ¿Falta vivienda en alquiler?

– Yo siempre he defendido que la vivienda pública debe ser en alquiler, nunca en propiedad. Y si hay que crear un parque público de vivienda, habrá que buscar los equilibrios. Pero sobre todo los tiene que dar el Estado. Ahora un particular alquila un piso y, ay Dios, no sabe si va a cobrar. Es una indefensión del propietario. No tiene seguridad jurídica.