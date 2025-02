Entradas que se «terminan muy pronto» para las actividades del Museo de La Rioja

La Rioja Logroño Jueves, 27 de febrero 2025, 10:04 Comenta Compartir

Menos viviendas en Ramblasque

Nuestra cita con los lectores de hoy comienza con una llamada sobre el sector Ramblasque y la anunciada próxima urbanización del mismo y la previsión inicial de construir 2.300 viviendas. El autor del mensaje considera que «el Ayuntamiento ha claudicado ante la presión de los promotores para desbloquear el sector de avenida de la Sierra y se han ido a densidades de vivienda muy elevadas». Para él, hubiera sido preferible «una densidad menor, similar a la del entorno más próximo como Guindalera, a base de edificios tipo palazzinas o inmuebles de, como mucho, cuatro alturas». «Alguno va a dar un pelotazo», expone suspicaz para finalizar.

«Mala atención» a un mutualista

Seguimos con otro mensaje de otro lector que se queja del «abandono y desamparo de los pacientes de Muface». Su autor se refiere a un trámite para una operación urgente que debe llevarse a cabo en las próximas horas y señala que al acudir al servicio «fuera del horario restringido para mutualistas», los responsables se negaron a atenderle. Añade que el trato fue «agresivo, humillante y vejatorio por parte de la mujer que le atendió en primera instancia». Además, «se negó a dar la hoja de reclamación», que al final se la entregó una compañera.

Extrañeza por el sueldo medio

No hace entradilla. Va directamente al tema. «¿2.300 euros el sueldo medio? ¿el de quiénes? Es flipante», valora. «Pero si la mayoría de la población no llega a poco más 1400 y con años trabajando... Creo que deberíamos considerar el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) al establecer precios de alquiler o hipotecas, para que sean más razonables para la gente de a pie», juzga para acabar con un último razonamiento: «Un poco de sentido común para los políticos en general. No sé para qué hacen los estudios de la población si luego no lo aplican mediante leyes o decretos», zanja.

«Para cuando llamas todo está agotado»

Explica una lectora del periódico que llama desde Logroño que quiere mostrar su «malestar» por la velocidad de consumo de unas actividades que organiza el Museo de La Rioja. «Para cuando veo anunciados los actos del programa del Museo de la Rioja, que me parecen superinteresantes ya está toda la oferta agotada. No me lo explico. Estoy atenta a estas novedades y las sigo de manera puntual. Si no tienen entradas para sacarlas a la venta... no lo llego a comprender. A ver si sacan más o, de lo contrario, que no lo publiciten porque nos dejan con las ganas», explica finalmente contrariada.

«Más pedagogía con la condonación»

Razona el lector que cierra la sección de hoy que se muestra «molesto y sorprendido» por el asunto de la condonación de deuda de las diversas comunidades autónomas. Precisa que en lo que toca a la Comunidad Autónoma de La Rioja, el objetivo es condonar el 26% de la deuda, unos 448 millones de euros. Eso es una auténtica vergüenza, es decir, lo que no puede ser es que perdonemos deuda y luego nos gastemos todo lo que nos dé la gana», explica este comunicante antes de concluir con una valoración personal sobre este asunto: «Creo que las administraciones deberían ser un poco más pedagógicas a la hora de hablar del tema de la fiscalidad, porque pagando impuestos se mejoran los servicios públicos y no perdonando la deuda a quien hace gasto innecesario y hace luego autobombo de la financiación autonómica y de la gestión diaria. Esto es una auténtica vergüenza», expone finalmente.

... y La Guindilla Poco civismo en la zona del meandro de El Cortijo

Un lector que paseaba el domingo día 23 por la zona del meandro de El Cortijo, una vez pasado el puente Mantible, observó la suciedad acumulada en distintos puntos y el poco respecto de algunas personas con el mobiliario urbano y la naturaleza. En las fotografías que envía también se ve que alguien pide que cada uno recoja sus residuos, «que no cuesta nada»

