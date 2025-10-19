LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dionisio Ruiz Ijalba huele un vino en la sala de barricas de la bodega Viña Ijalba que fundó en el año 1991. JUSTO RODRÍGUEZ

Dionisio Ruiz Ijalba | Fundador y presidente del grupo empresarial Dionisio Ruiz

«No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»

A sus 94 años, su secreto para tener una vida plena es «seguir trabajando a diario» y le apena que ese espíritu no cale «entre la gente joven»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Dionisio Ruiz Ijalba (Nestares, 1931) va de aquí para allá. No para. «No sabe estarse quieto», reconoce su hija, Marisol, gerente de Viña Ijalba, la ... bodega que fundó su padre en 1991. Empresa y familia, las dos pasiones de este riojano de 94 años hecho a sí mismo, un hombre orgulloso de su legado, que ve cómo sus creaciones –a la bodega hay que sumar Hormigones Ebro, Hormigones Logroño, Hormigones Rioja, Riojana de Asfaltos, Aexnor..., más de 200 empleos en total– están en manos de los suyos, a los que no deja tranquilos. «Aún me gusta saber cosas y hacer cosas, no sé parar quieto», dice. Genio y figura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    La rebelión de las aulas
  3. 3

    Las claves del crimen de Los Lirios
  4. 4

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  5. 5 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  6. 6 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»

«No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»