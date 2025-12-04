30 entidades participan en la Feria de Asociaciones La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) celebró en las instalaciones de Riojafórum la Feria de Asociaciones de la I Semana del Voluntariado

La Rioja Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

La I Semana del Voluntariado se cierra etse viernes con una asamblea extraordinaria de la FRVS y un acto institucional en el que se entregará al Gobierno de La Rioja el borrador del anteproyecto de Ley de Voluntariado. Al acto asistirán la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) celebró en las instalaciones de Riojafórum la Feria de Asociaciones de la I Semana del Voluntariado con la participación de más de una treintena de entidades y agentes sociales.