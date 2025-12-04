LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

GOBIERNO DE LA RIOJA

30 entidades participan en la Feria de Asociaciones

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) celebró en las instalaciones de Riojafórum la Feria de Asociaciones de la I Semana del Voluntariado

La Rioja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

La I Semana del Voluntariado se cierra etse viernes con una asamblea extraordinaria de la FRVS y un acto institucional en el que se entregará al Gobierno de La Rioja el borrador del anteproyecto de Ley de Voluntariado. Al acto asistirán la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) celebró en las instalaciones de Riojafórum la Feria de Asociaciones de la I Semana del Voluntariado con la participación de más de una treintena de entidades y agentes sociales.

