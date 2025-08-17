Se enfrenta a dos años de cárcel por apropiarse de una carretilla elevadora La acusada y su exmarido pidieron la máquina al dueño de una carrocería para hacer unos trabajos en diciembre de 2021 y nunca la devolvieron

L. R. Domingo, 17 de agosto 2025, 11:03

El fiscal pide dos años de prisión para una mujer a la que acusa de apropiarse de una carretilla elevadora valorada en unos 15.000 euros. Según el relato que hace de los hechos el Ministerio público, la mujer, que será juzgada en la Audiencia Provincial de Logroño el próximo 16 de septiembre, guiada por un ánimo de enriquecimiento y de acuerdo con su exmarido, pidió una carretilla elevadora a una empresa para realizar unos trabajos.

Siempre según el escrito de acusación, el exmarido de la procesada se llevó la máquina a una nave de una empresa de la que la administradora única era la acusada. El mencionado pabellón fue registrado en marzo de 2022 sin que se encontrara la carretilla elevadora, valorada en unos 15.000 euros.

Para la Fiscalía estos hechos constituyen un delito menos grave de apropiación indebida por lo que solicita para la acusada dos años de prisión y que indemnice a la empresa propietaria de la carretilla por su valor.