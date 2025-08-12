Las enfermeras en La Rioja cobran un sueldo «alarmantemente bajo» El sindicato Satse urge al Gobierno riojano a mejorar la retribución de las sanitarias «porque es evidente que jugamos en otra liga»

El sindicato Satse denunció este martes que los «sueldos de las enfermeras riojanas son alarmantemente bajos», para lo cual incluye una comparativa con los emolumentos de sus homólogas en las comunidades vecinas, donde existen diferencias de 125 euros con Aragón; 221 respecto a las castellano-leonesas; 499 menos que en el País Vasco y de 921 con quienes realizan su tarea en Navarra.

Desde el sindicato de enfermeras se urge al Gobierno de La Rioja a subir los sueldos de las especialistas riojanas a través del incremento de la productividad fija porque es «evidente que jugamos en otra liga y que no se puede competir, por ejemplo, para atraer y retener a profesionales, especialmente en un momento en el que escasean las sanitarias».

Sueldos medios

En una nota prensa describe el sindicato las cifras que, a su juicio, «hablan por sí solas». El relato pone en comparación que una enfermera del Seris tiene un sueldo medio que oscila entre 1.996 y 2.182 euros. El cruce de datos, como ya se ha descrito antes, resulta llamativo con respecto a los sueldos de las trabajadoras de las comunidades limítrofes y «no refleja en absoluto el valor del trabajo que realizamos», apunta Patricia Mogena Obispo, secretaria general autonómica de Satse.

Igualmente señala que «en la actualidad, enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas somos los profesionales sanitarios del Seris que menos cobramos por este concepto», antes de subrayar que la demanda de incrementos de sueldos constituye una «petición justa». «Es fundamental que la Administración valore y reconozca el esfuerzo de los profesionales sanitarios especialmente en un contexto de sobrecarga laboral y estrés», describe Satse en su comunicado a los medios.