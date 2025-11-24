Encuesta: ¿Tienes ya reservada la cena de Navidad?
Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:02
Los restaurantes de Logroño se llenan de cara a las cenas de Navidad de empresas, amigos, grupo del gimnasio... y lo hacen cada vez antes. ... Si hace unos años las citas se programaban semanas antes, ahora todo se piensa con meses de antelación. Ahora mismo, en la capital riojana es casi imposible encontrar un restaurante con sitio para celebrar de aquí hasta final de año.
Queremos saber si tú ya tienes tu reserva:
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión