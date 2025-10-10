LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de Domingo Navajas, en Logroño. Google Maps

La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas

Los equipos de las dos compañías de la región se unifican en la sede logroñesa mientras que la de Navarrete se utiliza como garaje

La Rioja

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:22

Comenta

Frilac, empresa navarra especializada en la comercialización y distribución de productos alimenticios congelados, refrigerados, frescos y a temperatura ambiente para el sector Horeca, se ha implantado en La Rioja con la adquisición del accionariado de Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas, en cuya sede agrupará la actividad de ambas plantillas, según ha adelantado Navarra Capital.

Con las incoporaciones de las firmas riojanas, la plantilla de Frilac, con sedes en Pamplona y Tudela, aumenta de forma notable su número actual de trabajadores, pasando de 48 a casi el doble. La compañía ya forma parte del accionariado de Sercal 10, ubicada en Navarrete y cuyas instalaciones serán utilizadas como garaje.

Por su parte, Domingo Navajas, fundada en 1982, forma parte de Frilac desde el pasado 2 de junio y está situada en el polígono la Granja de Viana, prácticamente en el límite con Logroño. También tiene una pescadería en la capital riojana, que Frilac no ha adquirido. Domingo Navajas, que fue comprada el pasado 1 de marzo, tiene una quincena de empleados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas

La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas