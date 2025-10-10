La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas Los equipos de las dos compañías de la región se unifican en la sede logroñesa mientras que la de Navarrete se utiliza como garaje

La Rioja Viernes, 10 de octubre 2025, 09:22 | Actualizado 13:36h.

Frilac, empresa navarra especializada en la comercialización y distribución de productos alimenticios congelados, refrigerados, frescos y a temperatura ambiente para el sector Horeca, se ha implantado en La Rioja con la adquisición del accionariado de Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas, en cuya sede agrupará la actividad de ambas plantillas, según ha adelantado Navarra Capital.

Con las incoporaciones de las firmas riojanas, la plantilla de Frilac, con sedes en Pamplona y Tudela, aumenta de forma notable su número actual de trabajadores, pasando de 48 a casi el doble. La compañía ya forma parte del accionariado de Sercal 10, ubicada en Navarrete y cuyas instalaciones serán utilizadas como garaje.

Por su parte, Domingo Navajas, fundada en 1982, forma parte de Frilac desde el pasado 2 de junio y está situada en el polígono la Granja de Viana, prácticamente en el límite con Logroño. También tiene una pescadería en la capital riojana, que Frilac no ha adquirido. Domingo Navajas, que fue comprada el pasado 1 de marzo, tiene una quincena de empleados.