Una de las protestas por un convenio para el sector. Miguel Peché

Los empleados de residencias se plantean la huelga si no hay avances

Los sindicatos del sector convocan una manifestación mañana contra «el bloqueo de la patronal»

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:17

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día –UGT, CC OO, CSIF y USO– han convocado una manifestación este sábado, a las 18.00 horas, desde la Plaza de la Diversidad y que concluirá frente al Palacio de Gobierno riojano, para protestar contra el «bloqueo de la patronal» a sus reivindicaciones laborales.

Así lo anunciaron este jueves en rueda de prensa la secretaria de Acción Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz; la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de La Rioja, Carmen Fernández, el delegado sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, y el secretario de Acción Sindical de USO, Jesús Fernández.

Los sindicatos recordaron que desde el mes de octubre vienen realizando concentraciones en las puertas de los centros de trabajo, «con el objetivo de reivindicar una mejora sustancial de las condiciones laborales». Unas acciones con las que quieren «visibilizar que las propuestas ofrecidas por la parte empresarial (...) no están a la altura de las necesidades del sector», añadieron. Además, expusieron que «la oferta patronal se limita a incrementos salariales y a reducciones de la jornada anual que consideramos claramente insuficientes».

Las organizaciones explicaron también que mantuvieron una reunión con la directora general de Dependencia, Ana Zuazo, y con el viceconsejero de Salud, José Antonio Oteo, para «volver a transmitirles la situación que tenemos hoy en día en las residencias y que no se puede seguir ignorando».

Aseguraron que «si después de la protesta no hay avances, podemos llegar a la huelga, algo a lo que no deseamos llegar, pero si es necesario actuaremos».

