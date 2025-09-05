LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protesta de los sindicatos del sector de la dependencia ante la sede de la Consejería de Servicios Sociales, en Logroño.

Protesta de los sindicatos del sector de la dependencia ante la sede de la Consejería de Servicios Sociales, en Logroño. SULEYMAN EVRÁN/SADÉ VISUAL

Los empleados de residencias piden mejoras y claman contra los abusos

Una concentración con apoyo de todos los sindicatos exige a la patronal avances laborales en el convenio que se está negociando

La Rioja

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:56

Una concentración convocada por CC OO, UGT, CSIF y USO frente a la Dirección General de Servicios Sociales en Logroño reclamó este viernes un convenio ... justo para el sector de la dependencia, que desarrolla principalmente su trabajo en residencias de personas mayores y centros de día.

