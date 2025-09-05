Los empleados de residencias piden mejoras y claman contra los abusos

Una concentración convocada por CC OO, UGT, CSIF y USO frente a la Dirección General de Servicios Sociales en Logroño reclamó este viernes un convenio ... justo para el sector de la dependencia, que desarrolla principalmente su trabajo en residencias de personas mayores y centros de día.

Junto a representantes de los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día, a la protesta acudieron también representantes de diferentes formaciones políticas.

Los participantes cortaron por espacio de media hora la calle Villamediana de la capital al grito de «Sin convenio, no hay dignidad» o «Queremos mejoras, basta de abusos», informó ayer Europa Press.

«Si no recibimos buenas noticias con medidas significativas seguiremos con las movilizaciones», avisa Ángel Laspeñas

Como portavoz de la protesta ejerció el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, que manifestó que con la concentración pretenden «responder a la necesidad de evitar la precarización que está teniendo el sector. El sector sociosanitario, los trabajadores y trabajadoras de residencias y centros de día están viviendo unas situaciones lamentables, tanto en condiciones retributivas como condiciones laborales».

«El sueldo que recibe el 60% de los trabajadores, que son las gerocultoras, es escasamente el salario mínimo interprofesional», a lo que añadió que «se cobra el 50% menos de salario que si nos vamos a trabajar al otro del Ebro, y esto está haciendo que el personal emigre a trabajar a otras comunidades o elija otros sectores de trabajo».

Según Laspeñas, esta situación está provocando que «nos estemos quedando sin gente para trabajar en las residencias, que es un diagnóstico que la patronal coincide con nosotros y lo que hace falta es que ahora ese diagnóstico lo materialicen en condiciones concretas en el convenio colectivo que estamos negociando».

De hecho, recordó que el 10 de septiembre éstos últimos «se comprometieron a mandarnos una plataforma con medidas concretas, realistas, de lo que es el convenio colectivo» por lo que «lo esperamos con esperanza, pero también con duda, porque llevamos cinco años negociando el convenio».

«Este año las reuniones han sido más intensas, pero no tenemos nada en concreto encima de la mesa, pero lo vemos con esperanza, porque creemos que tenemos que avanzar y si no recibimos esas buenas noticias de avances significativos pues seguiremos con las movilizaciones necesarias o cualquier otra medida de presión», avisó el representante sindical.