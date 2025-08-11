LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El embalse de Mansilla, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

La cuenca riojana cae un 8% en una semana

Los porcentajes oscilan entre el 65,5% de Pajares, el 59,9% del González Lacasa, el 70,9% de Mansilla y el 71,1% de Enciso

La Rioja

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:19

Los embalses de la cuenca del Ebro se sitúan al 67,7 % de su capacidad, con 5.278 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, tras perder un 3,4 % (266 hm3) en la última semana, según los datos difundidos este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), informa Efe.

El año pasado este misma semana la situación era de 4.823 hectómetros cúbicos, correspondientes al 61,8 % de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2020-2024) se sitúa en el 60 %, con 4.678 hectómetros cúbicos.

La reserva de agua embalsada supera por tanto el promedio de los últimos cinco años, y se encuentra por encima de la cifra del pasado año y del mínimo del último lustro, registrado en 2023, con 3.587 hectómetros cúbicos y el 46 % de la capacidad total.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses se sitúa en el 71 %, con 480 hectómetros cúbicos, aunque se encuentra por encima de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 270 hm³ y el 40 % de la capacidad.

El agua almacenada supera el promedio de los últimos cinco años, que se sitúa en 370 hm³ y en el 55 % de la capacidad, así como el mínimo del último quinquenio, que se registró en 2024 con 270 hm³, el 40 % de su capacidad.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.877 GWh, lo que representa el 63 % de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la semana anterior.

