Eduardo de Luis, único candidato a presidir la FER

No hubo sorpresas y, tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, Eduardo de Luis Olloqui se ha confirmado como candidato a presidir la Federación de Empresas de La Rioja (FER). De hecho, De Luis, presidente de la Asociación Riojana de Automoción, se ha convertido ya en el único aspirante al relevo de Jaime García Calzada, tras su repentino y trágico fallecimiento, ya que anoche concluyó el plazo para presentar candidaturas, sin que ningún otro empresario se haya postulado.

En este sentido, la patronal riojana informa de que la Comisión Electoral de la FER ha validado esta mañana la única candidatura, la de Eduardo de Luis Olloqui, quien, tras cumplir con todos los requisitos del proceso, será elegido presidente tras la Asamblea General Extraordinaria prevista para el próximo 19 de marzo.

El futuro líder de la patronal riojana, en declaraciones a Diario LA RIOJA, avanza una política continuista: «Formaba parte del equipo de Jaime García Calzada que, lamentablemente nos dejó de forma repentina, y que hizo una labor extraordinaria durante los últimos doce años». «Mi política en este sentido va a ser continuista porque la FER cuenta con un equipo humano excepcional que desarrolla una gran labor de servicio al empresariado riojano».

De Luis confirma que el hecho de que haya habido una única candidatura no ha sido una sorpresa para él: «Todo ha sido precipitado, por el trágico fallecimiento de Jaime, pero la verdad es que he tenido el apoyo de casi todas las asociaciones y de sectores de la FER desde que decidí dar el paso, así que poco espacio quedaba para otras alternativas». Así, el propietario de Japoauto agradece «todo el apoyo recibido» e insiste en que «es muy pronto» para hablar de cambios o nuevas ideas: «Vamos a pasar primero la asamblea del 19, en la que se tiene que confirmar la elección, pero insisto en que mi idea es una labor de continuidad al trabajo desarrollado por Jaime y por su equipo con el que me siento plenamente integrado».

