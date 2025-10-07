LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Eduardo Fonseca, este martes en la UR. Sonia Tercero

Eduardo Fonseca

Catedrático de Psicología en la Universidad de La Rioja
«La juventud actual es una generación resiliente y que necesita ser escuchada»

El investigador se congratula de que se haya empezado a hablar de la salud mental entre los adolescentes «sin estigmas ni tabúes»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 20:03

Comenta

Eduardo Fonseca es catedrático de Psicología de la Universidad de La Rioja, además de vicerrector de Política Científica del centro público de enseñanza e ... investigador principal del Grupo Prisma, el Programa Riojano de Investigación en Salud Mental. Todos esos méritos le llevaron a ser este martes uno de los ponentes del ciclo 'Bienestar digital y menores', una propuesta impulsada por 'The Conversation' y que abordó la relación entre el uso de tecnologías e internet y la salud mental infantil y juvenil.

