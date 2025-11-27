'Economía y Empresa en La Rioja', un suplemento para entender la región Tanto las entidades financieras como algunas de las más importantes empresas de la comunidad autónoma desgranan su actividad

Mañana viernes, en el corazón de cada ejemplar de Diario LA RIOJA, irá insertado el suplemento 'Economía y Empresa de La Rioja', veinte páginas que dan con las claves del presente y el futuro que le espera a la comunidad autónoma desde el punto de vista económico.

Algunos de los principales agentes económicos de la región aportan su visión, de lo que es esta tierra y hacia dónde debe ir en un futuro más o menos inmediato.

Tanto las entidades financieras como algunas de las más importantes empresas de la comunidad autónoma desgranan su actividad y ponen en valor su contribución al desarrollo regional.

Además, se atreven a aventurar cómo se deben afrontar los nuevos retos que la región deberá encarar proximamente en el ámbito empresarial y económico.

Casi todos coinciden en que la digitalización y la Inteligencia Artificial van a ser cruciales en el avance durante el segundo cuarto del siglo XXI, y apuestan firmemente por la innovación como la vía para seguir firmes en la actividad y conseguir un alto grado de competitividad en unos mercados cada vez más cambiantes y también más exigentes.

La investigación y el desarrollo innovador tanto de tecnologías como de procesos se perfilan como la vía para mejorar la competitividad de las empresas riojanas, que en la mayoría de los sectores parten de posiciones firmes, pero que no deben conformarse si no quieren bajar de una ola que, hasta el momento, ha sido positiva en términos generales.