Un ciervo en el bosque camerano. V. ORÍO

Ecologistas en Acción pide recurrir la Ley de Biodiversidad de La Rioja

La asociación reclama al Defensor del Pueblo que lleve al Tribunal Constitucional lo que califica como «el mayor atentado jurídico contra la biodiversidad riojana»

EFE

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:30

La Asociación Ecologista de La Rioja-Ecologistas en Acción ha presentado ante el Defensor del Pueblo de España una queja en la que solicita que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja.

La entidad explica en un comunicado que considera que la citada ley es contraria al interés general de las riojanas y riojanos, a su salud, al medio ambiente, contiene posibles invasiones competenciales por ir en contra de la legislación básica estatal en materia medioambiental y es contraria al marco constitucional.

Para Ecologistas en Acción, el proyecto de ley que se aprobó supone «el mayor atentado jurídico producido contra la biodiversidad riojana desde que se constituyó la comunidad autónoma de La Rioja». Incide además en que el texto «va en contra de lo establecido en la normativa básica estatal y de los documentos estratégicos a nivel europeo y nacional como la Estrategia Europea de la Biodiversidad 2030 o la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica».

Asimismo creen que esa ley «contradice el propio marco normativo riojano y a la misma ley que modifica en un articulado que estaba y sigue en vigor, sobre el principio de integración inspirador de la propia ley».

Esta ley desnaturaliza el Listado Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cambiando su denominación a la de 'Registro' y eliminando del mismo cientos de especies sin seguir el procedimiento reglado, lo que, además, dificulta el derecho de los ciudadanos a contar con información ambiental consagrada.

