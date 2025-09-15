LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La planta de biorresiduos, en primer término, con la localidad de Sotés al fondo, situada a 600 metros de distancia. S. TERCERO

Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés

La asociación argumenta que aumentará el tráfico pesado y los olores y sulfuros molestos, mientras que la empresa Buscaminas asegura que «no afectará a ningún vecino ni vivienda»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado alegaciones al proyecto de la empresa Buscaminas para ampliar sus instalaciones en Sotés con una nueva planta ... de tratamiento de residuos orgánicos cuyo fin es producir gas y fertilizantes naturales. La empresa riojana pasaría de tratar 2.000 toneladas anuales de biorresiduos a 35.000, con una nueva planta de 28.639 metros cuadrados para el reciclado y recuperación de sustancias agroalimentarias. Buscaminas también planea un proyecto de compostaje y lombricultura por el que las lombrices se alimentan de los residuos y en su proceso de digestión ayudan a la transformación del residuo. «La actividad propuesta mejora y complementa la valorización de residuos que convive desde hace tiempo en este territorio sin conflictos y da servicio a la economía e industria agroalimentaria comarcal», defiende el gerente de Buscaminas, Rubén Cabrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  6. 6 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  7. 7 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés

Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés