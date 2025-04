En directo | Así vive La Rioja el apagón generalizado

14:09

En Nájera hoy es festivo. Sin embargo, el apagón está afectando, sobre todo, a la hostelería. Varios bares del casco antiguo lamentan que se les está calentando la bebida, mientras dejan de servir sus habituales raciones de calamares.

Otra incidencia destacada es que la orquesta que debe actuar esta noche, por San Prudencio, ha tenido que parar el montaje. En el momento del apagón, el presidente de La Rioja se encontraba en los actos festivos de Nájera. Sobre las 13.45 horas ha abandonado la ciudad, dirección a Logroño, para coordinar la emergencia.

Desde el Ayuntamiento, confirman que no se están dando problemas graves, más que nada por ser día festivo. Aunque el apagón sí que ha dejado pequeñas anécdotas. Jorge, un vecino, detalla que «estaba en una clase online cuando se me ha apagado el ordenador, he salido al portal y tampoco había luz, bastante sorprendente».

Hasta que se recupere el suministro, los najerinos siguen disfrutando en la calle, con buen tiempo, del vermú de San Prudencio. Y esperan que vuelva la luz, para poder disfrutar del concierto, el parque infantil y demás eventos.