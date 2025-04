«Ella me dijo: 'Si me dejas me tiro por la ventana'», asegura el acusado

La declaración del acusado de arrojar a su pareja por el balcón en Calahorra ha centrado la tercera jornada del juicio contra él. Tal como ... lo solicitó, ha comparecido el último, después de haber escuchado desde el lunes a una veintena de testigos, y lo ha hecho para negar rotundamente los hechos que le imputan. Ni estuvo con ella en la terraza discutiendo ni mucho menos la arrojó a la calle. Ese sería, según su versión, el resumen de una jornada que comenzó en el bar del acusado la madrugaba del día de Navidad de 2022.

Sobre las 02.00 horas, su entonces compañera sentimental se acercó al local. Comenzaron a discutir, al parecer, por los celos que a ella le despertaba una camarera que trabajaba en el bar. De hecho, cuando la empleada llegó «se armó un cisco. Era una celosa empedernida», ha indicado. Tras cerrar el local en el que un grupo de colombianos había estado celebrando un cumpleaños, la víctima y el acusado, que habían estado consumiendo alcohol y otras sustancias, se dirigieron al domicilio en el que ya dormían las hijas que ambos habían tenido fruto de relaciones anteriores. En este punto, el procesado ha desmentido a la víctima, quien durante su declaración el pasado lunes aseguró que antes de regresar a casa habían estado en otro pub.

Al llegar al portal, siempre según la versión del acusado, ella le pegó «dos guantazos, no quería más que el teléfono, era una celosa, no podía tener amigas, no podía tener nada. Le dije: 'Te ha visto la cámara y ahora mismo te voy a denunciar'». Ella salió a la calle, él subió por el ascensor, abrió la puerta y fue al salón. La víctima entró poco después y en el domicilio le siguió preguntando por el teléfono y por la camarera. «Yo le decía que era una amiga, pero allí me pegó otros dos guantazos. Ya harto le dije: 'Vamos hacer una cosa, no te aguanto más, cuando se levanten las niñas y les demos los regalos os vais, no puedo más. Me amenazó: 'Como me dejes me tiro por la ventana'». Él le respondió que hiciera lo que quisiera porque «pensaba que no lo iba a hacer». Se dio la vuelta, cogió las llaves de casa, abrió la puerta y oyó un golpe. De inmediato, regresó al salón y al ver que no estaba, se asomó por la terraza y vio el cuerpo de su pareja tendido en el suelo.

En ese instante corrió a despertar a la hija mayor de su compañera explicándole que su madre se había tirado por el balcón. El resto de menores se despertaron, él trataba de tranquilizarlas mientras la mayor bajó a la calle. Él tardó apenas unos minutos en ir detrás. Ya en la calle, su primer gesto fue tocar a la mujer, mientras, la hija le acusaba de lo ocurrido. «Luego vino la policía, estaba hecho un trapo, no sé ni cómo aguanté», ha indicado.

El acusado, después de desgranar instante a instante lo ocurrido aquella noche y de negar la versión de la víctima y de su familia ha insistido en que en ningún momento salió a la terraza con su pareja, tal como había declarado ella. También negó que la hubiera agredido en ningún momento. Al contrario, él, según su versión, habría sido la víctima en varias ocasiones. En uno de esos episodios, la mujer le persiguió con unas tijeras por la cocina mientras él grababa lo sucedido con la cámara de su móvil. De hecho, las imágenes de su teléfono, que van en sintonía con su declaración, han sido emitidas en la sala.

En la tercera sesión de juicio también ha declarado el médico especialista en daño corporal y en accidentes laborales que, a petición de la defensa, elaboró un informe sobre lo ocurrido. Durante su comparecencia, ha insistido en que es «prácticamente imposible» que la mujer fuera arrojada desde el punto que ella indicó y utilizando el mecanismo que dijo, que consistía en un abrazo presa por detrás y sobrealzamiento por encima de la barandilla. Cree imposible que fuera así porque si hay un objeto por delante, como es la barandilla, y otro por detrás, supuestamente el acusado, no habría espacio para el sobrealzamiento.

Por el lugar en el que se encontraba el cuerpo, sin apenas parábola, «la precipitación se acerca a la tesis de caída libre, no es un cuerpo que se piense que ha podido ser empujado», ha subrayado.

En la misma sesión han declarado dos agentes de la Guardia Civil que han narrado cómo al llegar al lugar del suceso, se encontraron a la hija de la víctima acusando de lo ocurrido al procesado. Los agentes, que han recordado que desde el inicio se tramitó como un caso de violencia de género, también han mostrado su desacuerdo con que al encausado le asignaran un nivel de riesgo bajo nada más incorporar el caso en el sistema Viogen.