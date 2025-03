«No siempre nos resulta fácil encontrar empleo y no es porque no lo intentemos»

Aunque nació en Guinea Ecuatorial hace 47 años, lleva prácticamente la mitad de su vida en España, a donde llegó en 2002 buscando «mejores condiciones ... de vida que las que había en mi país». Madrid fue la puerta de entrada «porque tenía allí una amiga». Pero un año después, África Obama decidió buscar nuevos horizontes, «surgió la oportunidad de venir a La Rioja y aquí estoy muy a gusto la verdad». Y sin ningún interés ya de moverse, una vez hecha aquí la vida junto a sus tres hijos, ni de regresar a Guinea Ecuatorial. «Estuve en mi país en octubre porque falleció mi padre y fui al funeral», puntualiza.

África Obama es madre de tres hijos y trabaja como limpiadora en un céntrico hotel de Logroño. «Empecé en julio pasado, cubro una baja y por el momento estoy bastante contenta», sostiene esta mujer que acumula numerosas experiencias profesionales en diversos ámbitos. «He trabajado en varias fábricas, en diferentes establecimientos, de todo un poco», explica.

Aunque asegura con cierto pesar que «no siempre resulta fácil encontrar empleo en La Rioja» y no es por que no lo haya –los empresarios lamentan la ausencia de mano de obra y de profesionales en sectores muy diversos– «ni tampoco porque no lo intentemos». Se refiere ella a los extranjeros, cada vez más presentes en el mercado laboral de la comunidad. «No sé por qué motivo pero las personas de color tenemos más dificultades para trabajar que otros inmigrantes», dice.

En su caso, «siempre he estado dispuesta a trabajar, tengo que tener dinero para poder atender a mis hijos». Cree que la población extranjera «está cubriendo muchos puestos en los que faltan trabajadores españoles y esto también hay que tenerlo en cuenta».