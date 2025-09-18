La dificultad para pedir cita en el Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en los aranceles y en la «increíble oportunidad» del MUWI, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

«Ocupación» del espacio público

La primera llamada del día corresponde a una vecina de Logroño que vive junto al parque de La Guindalera. Su queja atañe a lo que considera una «ocupación» del espacio público que es el citado parque por parte de los alumnos de un colegio próximo. «Muchos días, sobre todo si son soleados, realizan sus clases y juegos fuera del recinto, sobre el césped», informa. A su juicio, «una cosa es que puntualmente la chavalería disfrute de la zona y otra que se tome como un patio particular», opina advirtiendo de otra consecuencia de este hábito:el barullo que generan en un punto de la ciudad donde coexisten varias residencias de personas mayores.

Doble agradecimiento al Hospital San Pedro

Los profesionales del San Pedro son protagonistas de un doble agradecimiento por sendos lectores. Carmen quiere dar las gracias a las unidades de Oncología, Cirugía y Urgencias «por el trato recibido». Julián, por su parte, ensalza la labor del servicio de marcapasos «por la amabilidad y diligencia que tienen para facilitarnos los informes que necesitamos para renovar el carné de conducir cada año».

Aranceles que perjudican a todos

El mensaje de Ángel pone el foco en cómo «las medidas que toma tanto el Gobierno como la UE nos perjudican finalmente a los ciudadanos». Lo ejemplifica en los aranceles que Bruselas impuso sobre los coches eléctricos llegados de China y los que el gigante asiático implantó, a su vez, sobre la carne de cerdo y porcino. «Hay que tener cuidado con los aranceles, porque a veces salen perjudicados ambos países, y muy frecuentemente el que los impone primero».

Uso de «pinganillos» en los autobuses

El siguiente comunicante abunda en una queja reiterada: el uso de «móviles y pinganillos» por parte de algunos conductores de autobús urbanos. «La consecuencia es que si los chóferes están pendientes del teléfono no lo están a atender a los usuarios, y como les digas algo recibes una mala contestación», resume.

Imposible pedir cita en el Ayuntamiento

«No sé lo que pasa en el bendito el Ayuntamiento de Logroño». Así prologa su queja un lector al explicar que «hoy (9 de septiembre) he ido a pedir cita para hacer un pago en la web y me dice que está cubierto todo el mes». «Me he acercado personalmente al Consistorio porque se trata de un abono urgente y me dicen que vuelva dentro de unos días a las 13.00 horas a ver si hay suerte», continúa para calificar de «lamentable tanta ineficiencia. Y eso que es para pagar; si uno se pasa de plazo, recargo y sanción», dice.

La «increíble» oportunidad del MUWI

Frente a las críticas al MUWI por el ruido que los conciertos programados generaron en el centro de Logroño, Marina destaca la «increíble oportunidad» que un festival de estas características constituye para la capital. «Yo soy vecina del centro y creo que lo que realmente se debe valorar es la ocasión de tener artistas de tanto nivel, promocionar la ciudad e interactuar con la ciudadanía gracias a su cercanía», opina

... y La Guindilla «Peligro extremo» en el puente de Viguera

La remitente de esta fotodenuncia quiere «hacerse eco de un peligro extremo que vivimos en Viguera por el puente de La Central, situado sobre el río Iregua, que carece de protección para viandantes, vehículos y ciclistas». «Por la singularidad de la zona es muy transitado», asegura antes de pedir tanto al alcalde como a las autoridades riojanas que tomen medidas al respecto.

