El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, en su visita a la feria Anuga. G. R.

Diecinueve empresas riojanas participan en Colonia en la feria de alimentos y bebidas Anuga

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha visitado este martes los estands

La Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 13:58

Diecinueve empresas riojanas participan en la feria Anuga en Colonia (Alemania), el mayor evento de alimentos y bebidas del mundo, «que cubre, con sus 10 ferias especializadas, todos los segmentos de mercado del sector», según explica el Gobierno regional en una nota.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha visitado este martes la feria, donde el presidente ha hecho hincapié en el hecho de que «para La Rioja, las industrias agroalimentarias son referentes, son esenciales». En primer lugar, «porque engloban una producción que supera los 2.600 millones de euros, con un balance comercial positivo de casi 300 millones de euros». Además, «se trata de industrias y empresas con una gran capacidad para generar riqueza y empleo».

En este sentido, Anuga es una feria «absolutamente global», donde más de 8.000 empresas del sector exponen sus productos durante estos días y realizan labores de comercialización y posicionamiento de productos, «ya que se trata de un gran escaparate donde más de 160.000 visitantes profesionales de todo el mundo, procedentes de más de 200 países, se reúnen y se citan», añade el Gobierno.

Las empresas riojanas participantes son Lácteos Martínez, Conservas Ferba, Conservas JJJ, SAT Eurochamp, Conservas Cidacos, Comercial Rioverde, Sacesa Selección, Vinagrerías Riojanas, Alberto de Miguel, Autor Foods, Congelados de Navarra, Ultracongelados Virto, Productos Pafritas, Costa Food Group, Embutidos Domingo Ortiz, Amando Loza, Palacios Alimentación, Hijo de José Martínez Somalo y GAM Family.

