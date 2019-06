12 días de reivindicación bajo el lema 'Orgullo y resistencia, ni un paso atrás'

Programa completo

Lunes 17

20:00h CHARLA «Lucha y Orgullo: Activismo LGTBI+» con Marea Arcoíris y Amnistía Internacional, Parador Nacional de Calahorra (Paseo del Mercadal), Calahorra.

Miércoles 19

18:30h TALLER de Equala «Cómo combatir la LGTBIfobia», Edificio Balcón de Toros (Plaza del Coso, 2), Viana. Ayuntamiento de Viana.

Jueves 20

18:30h TALLER de Equala «Transexualidades: un tránsito de la mirada social», Edificio Balcón de Toros (Plaza del Coso, 2), Viana. Ayuntamiento de Viana.

Viernes 21

19:30h CONFERENCIA con Belén Castellanos «Folclore Queer», Sala de Grados Universidad de La Rioja (Edificio Quintiliano), Logroño. Participa Alternativa Universitaria.

Sábado 22

22:00h QUEDADA Cena+Fiesta, Pub Riojalibre (C/Sagasta, 12), Logroño.

Domingo 23

20:00h SIMPOSIO MARIKA modera Marea Arcoíris. Participa CCOO La Rioja. Bar Clam (C/ Beti Jai), Logroño.

Lunes 24

19:30h COLOQUIO con Fran Pardo y Mayores Lambda (Valencia) «De la Ley de vagos y maleantes a Hazte Oír», Ateneo Riojano (C/ Muro Cervantes, 1), Logroño.

Martes 25

20:00h PROYECCIÓN PELÍCULA «Carmen y Lola», Cines Moderno (Plaza Martínez Zaporta, 5), Logroño. Amnistía Internacional.

Miércoles 26

19:30h PRESENTACIÓN DOCUMENTAL «Cárceles Bolleras» con su directora Cecilia Montagut, Salón de Actos de la Biblioteca de La Rioja (C/ Merced, 1), Logroño. Mujeres enRE_BELDÍA.

Jueves 27

20:00h MARIOLIMPIADAS (5ª Edición) Lanzamiento de Bolso / Carrera de tacones / Boa Tira PREMIOS+SORPRESAS (C/Beti Jai), Logroño.

20:00h CINEFÓRUM proyección de la película «Carmen y Lola» con el testimonio de Moisés Cines Arcca (Paseo del Mercadal, 46) Calahorra. Amnistía Internacional Calahorra.

Viernes 28

19:00h INAUGURACIÓN Plaza de la Diversidad (C/ Once de Junio con C/ Portales) Logroño.

19:30h CONVERSACIONES INTERGENERACIONALES conducido por Bárbara «Reina de la Pantaloneta», entrega del premio GYLDA con actuación de las Varietes Riojanas. La Gota de Leche (C/ Once de Junio, 2) Logroño. GYLDA.

Sábado 29

20:00h MANIFESTACIÓN ORGULLO LGTBI+ 2019 LA RIOJA bajo el lema ¡ORGULLO Y RESISTENCIA! NI UN PASO ATRÁS, Plaza del Mercado, Logroño. Con Batukada K-BOOM,

FIN DE MANI con DJ Jafi Marvel, Drag Beautifarra y Varietés Riojanas.

00:00h PARTY´s LGTBI+ en Maldeamores, Menhir, Maasai y Submarino.