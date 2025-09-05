LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Diario La Rioja por dentro: se nos han ido los becarios de verano

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:14

Se termina el verano y llegan las despedidas. Una de las que se repiten en la redacción cada mes de agosto es la de los chicos y chicas que han pasado el verano haciendo prácticas en la redacción.

Han aprendido, han escrito, han corrido, han hecho vídeos, entrevistas, reportajes.. y se han reído mucho.

Os presentamos a Adriana, Lucía, Alicia y Julen.

