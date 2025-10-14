LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Discursos antes de iniciar la marcha del Día del Montañismo Riojanos en San Román de Cameros. Ferimon

Cerca de 400 senderistas celebran el Día del Montañismo Riojano

La Agrupación Deportiva TrotaRioja y la Federación Riojana de Montañismo organizan en San Román de Cameros en la que recaudaron 5.000 euros para la Asociación Riojana de Enfermedades Raras

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 16:34

El pasado domingo 12 de octubre San Román de Cameros acogió la celebración del Día del Montañismo Riojano con una marcha senderista. La ... Agrupación Deportiva TrotaRioja y la Federación Riojana de Montañismo organizaron este evento con carácter solidario que permitió donar 5.000 euros a la Asociación Riojana de Enfermedades Raras. En la jornada se celebraron dos marchas: una corta de 9 kilómetros y unos 350 metros de desnivel positivo y otra más exigente de 19 kilómetros y unos 800 metros de desnivel. El recorrido largo ascendió hasta el collado de Cerro Palmero (1.290 metros de altura), donde los senderistas pudieron visitar el Chozo Blanco y unos dólmenes. Las dos marchas fueron puntuables para la Liga de Senderismo de La Rioja y la Liga Ibérica de Senderismo.

