Cerca de 400 senderistas celebran el Día del Montañismo Riojano

El pasado domingo 12 de octubre San Román de Cameros acogió la celebración del Día del Montañismo Riojano con una marcha senderista. La ... Agrupación Deportiva TrotaRioja y la Federación Riojana de Montañismo organizaron este evento con carácter solidario que permitió donar 5.000 euros a la Asociación Riojana de Enfermedades Raras. En la jornada se celebraron dos marchas: una corta de 9 kilómetros y unos 350 metros de desnivel positivo y otra más exigente de 19 kilómetros y unos 800 metros de desnivel. El recorrido largo ascendió hasta el collado de Cerro Palmero (1.290 metros de altura), donde los senderistas pudieron visitar el Chozo Blanco y unos dólmenes. Las dos marchas fueron puntuables para la Liga de Senderismo de La Rioja y la Liga Ibérica de Senderismo.

Desde la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER) se ha valorado la jornada como «todo un éxito» porque «se completó el número de senderistas antes de tiempo y el viernes hubo que cerrar la web de inscripciones». «El día fue tranquilo y sin incidentes hasta que al final una joven se desmayó y fue trasladada, por precaución, al hospital», relató Germán Cantabrana, miembro de ARER.

Celebración del II Día del Montañismo Riojano en San Román de Cameros. Ferimon Ferimon Ferimon Ferimon Ferimon 1 /

Cerca de 400 senderistas participaron en las dos marchas. El evento finalizó con una comida popular en San Román y el sorteo de productos donados por los patrocinadores. Para la Federación Riojana de Montañismo, «el Día del Montañismo Riojano volvió a superar todas nuestras expectativas, consolidándose como una jornada de hermanamiento, solidaridad y amor a la montaña».

El año pasado, 400 senderistas ascendieron desde Brieva de Cameros hasta la cima del Cabezo del Santo (1.854 metros de altitud). Entre ellos, y con la colaboración de la asociación Ezina Ekinez Egina, tres enfermos de Ela (Iván Fernández, Alfonso Ruiz y Carlos Navarro).