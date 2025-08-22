LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
Logroño es el municipio riojano que acumula más deuda. Justo Rodríguez

Los ayuntamientos riojanos adeudan 74,4 millones tras dos años de alzas seguidos

En 2024 siete municipios lograron sanear sus cuentasy doce emprendieron el camino contrario e irrumpen en la lista de deudores

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:49

El Ministerio de Hacienda, con datos del Banco de España, elabora y publica cada verano una lista que no agrada a todos los alcaldes. La ... deuda viva de los ayuntamientos del país, es decir, la compuesta por las obligaciones de efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos, superó en 2024 los 17.800 millones de euros, y de ese montante, 74,4 millones corresponden a las corporaciones de esta comunidad. No a todas, porque de los 174 municipios de la región, sólo 48 están endeudados, el resto tienen las cuentas saneadas.

