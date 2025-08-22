Los ayuntamientos riojanos adeudan 74,4 millones tras dos años de alzas seguidos

El Ministerio de Hacienda, con datos del Banco de España, elabora y publica cada verano una lista que no agrada a todos los alcaldes. La ... deuda viva de los ayuntamientos del país, es decir, la compuesta por las obligaciones de efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos, superó en 2024 los 17.800 millones de euros, y de ese montante, 74,4 millones corresponden a las corporaciones de esta comunidad. No a todas, porque de los 174 municipios de la región, sólo 48 están endeudados, el resto tienen las cuentas saneadas.

A cierre de 2024 el pasivo riojano sumaba dos millones más al que ya tenía en 2023. Un segundo repunte consecutivo que rompe definitivamente la dinámica de descenso de 2022 y que acerca esta región al agujero de una década atrás. El pico de deuda municipal se alcanzó en 2012, los ayuntamientos debían más de 127 millones, casi el doble que en 2024. Aquel año, en plena crisis financiera, marcó un punto de inflexión y desde entonces la mayoría de consistorios sometieron sus cuentas a un proceso de saneamiento hasta rebajarlo a 52,4 millones en 2020.

Sin ser alarmante, la contabilidad de Logroño es la que más ha impulsado al alza el pasivo municipal. De los dos millones más de deuda que La Rioja sumó en los doce meses de 2024, prácticamente la mitad son del repunte del pasivo de la capital. Es más, su endeudamiento (60,8 millones) representa el 81,7% del total de la deuda de la comunidad.

Sin duda, Logroño encabeza el ranking de deudores, un agujero que en parte se explica por el gran préstamo sindicado que solicitó para pagar el soterramiento a la sociedad LIF.

En una lista que por lo general levanta ampollas, Cervera ha desbancado a Pradejón del segundo puesto que ocupaba en 2023. El municipio de la cabecera del Alhama debe a los bancos 1,3 millones de euros, unos 150.000 más que un año antes. El Ayuntamiento pradejonero, sin embargo, ha logrado reducir su pasivo cerca de 200.000 euros. Por encima del millón de débito están también Murillo de Río Leza y Calahorra; y rozando esta barrera, Cenicero y Alfaro. Uno de los casos más llamativos es precisamente el de Alfaro, que en 2023 podía sacar pecho de tener las cuentas saneadas y no deber ni un euro a los bancos y un año después, 990.450 euros. El incremento se explica por un préstamo que concertó el Consistorio por esa cuantía para poder hacer frente a las nóminas y licitar varios proyectos con fondos europeos. Así hasta que se aprobó y entró en vigor el presupuesto 2025. En el último pleno, esa deuda quedó amortizada con remanente de tesorería

Casos destacados son también los de Ausejo, un municipio que apenas supera los 800 habitantes y que tiene un agujero de 433.000 euros, 350.000 más que un año antes;y el de Cuzcurrita, pero por todo lo contrario. En este municipio, que pasa de apenas medio millar de habitantes en invierno a superar los 3.000 en verano, han conseguido rebajar su pasivo en 162.621 euros. Aún así todavía adeudan al banco 429.508 euros, unos 782 por vecino. Ezcaray también forma parte de ese grupo de localidades que destacan por haber registrado un notable salto en sus cuentas. De cero euros pasó a deber 240.000 euros, un camino inverso al emprendido por Nájera que en 2024 amortizó 335.870 euros de su agujero total. También Tudelilla restó parte de su pasivo, en concreto, 105.035 euros. Y otros, como Ribafrecha, ya superan el medio millón.

Por primera vez el año pasado doce municipios entraron en la lista de deudores. Es el caso de Alfaro, Ezcaray, Viguera, Alcanadre, Ventosa, Matute, San Román, Tobía, Arrúbal, Enciso, Santurdejo y Quel. Mientras que otros siete salieron del ranking y sanearon sus cuentas: Arnedillo, Bergasillas Bajera, Camprovín, Herce, Torrecilla en Cameros, Ventrosa y Villoslada de Cameros.

Si la deuda se mide por habitante, es decir, lo que hipotéticamente tendría que abonar cada vecino para saldar el pasivo, la cosa cambia. Soto en Cameros ocupa el primer lugar en la lista. En este municipio cada uno de sus vecinos tendría que desembolsar 2.568 euros. Le sigue Viniegra de Arriba (1.044,5 euros) y Zarratón (976).

Ampliar Inmueble del antiguo Hotel Maite de Ausejo que el Ayuntamiento adquirió y se está transformando en un centro de servicios. Sanda

ausejo «La deuda de Ausejo no es real»

El Ayuntamiento de Ausejo es uno de los que más han incrementado su deuda, pasando de 84.000 euros a casi 434.000. El alcalde,Pedro Luis Martínez, asegura que las cifras son irreales y se deben a créditos solicitados por el Consistorio para realizar el adelanto de pagos de diversas inversiones que mejorarán los servicios e infraestructuras del municipio y cuentan con financiación de otras administraciones públicas (Gobierno de La Rioja y fondos europeos).

«Esos créditos quedarán saldados en la medida en que sean recibidas las subvenciones», añade Martínez que quiere dejar claro que la cifra responde a una situación necesaria para poder llevar a cabo las cuantiosas intervenciones que están en marcha.

Una de las actuaciones más importantes para el futuro del municipio consiste en transformar el antiguo Hotel Maite en un lugar de servicios. Esta iniciativa comenzó en 2019 con el inicio de las negociaciones y el contrato de compraventa se formalizó a finales de 2023. La adquisición se publicó en el BOR en marzo de 2024 por un importe de 100.000 euros por una parcela de 525 metros cuadrados de los bajos de un bloque de pisos y 2.488 metros del Hotel Maite.

En 2025 se adjudicaron por un importe de 146.209,38 euros las obras para convertirlo en un espacio sociocultural y por casi 400.000 euros el traslado de la Escuela Infantil 'Pelusín' a este inmueble, cuyas obras están en marcha. En estos momentos está en fase de valoración la mejora de la envolvente térmica y sustitución de instalaciones por 712.946,74 euros. Otra inversión destacada que cita el alcalde es la reurbanización de cuatro calles del casco antiguo por 467.483,28 euros. El Gobierno regional aportará el 90% del coste.

Ampliar Obras de la calle Barranco en una imagen de archivo. Ayto. de Ribafrecha

Ribafrecha «Heredamos una situación económica muy mala»

El alcalde de Ribafrecha, Óscar González, explica que la deuda del Ayuntamiento, de 500.758 euros en 2024, se debe a dos préstamos. Uno se contrató para costear las obras de la calle Barranco y el otro para poder sufragar las deudas municipales. De esta manera se ha incrementado notablemente el debe, que en 2023 era de 109.572 euros, lo que supone, para sus 1.065 habitantes, una media de 470 euros por vecino.

En este caso Óscar González (PSOE) achaca la situación económica del Consistorio al equipo de Gobierno anterior (PP). Él accedió a la alcaldía, precisamente, en las elecciones de 2023. «En mi opinión heredamos una situación económica muy mala de la legislatura anterior, con mucha deuda acumulada, y pensamos que la mejor opción era pedir un préstamo para hacer frente», expone González. Este préstamo se ha contratado para un periodo de diez años para que sea «más flexible» y poder hacer frente a los pagos.

Según el regidor de Ribafrecha, la obra realizada en la calle Barranco fue financiada por la comunidad autónoma en un 65%, algo que le parece insuficiente e incrementó la deuda municipal, así que califica la iniciativa de «fracaso rotundo». «Se debería haber financiado al menos al 85%, incluyendo la renovación del abastecimiento del agua, que al final la hemos incluido en una segunda fase para la que contamos con una financiación autonómica del 90%», anuncia Óscar González.

Cuzcurrita «Hemos intentado reducir en las fiestas este año»

Cuzcurrita de Río Tirón es una pequeña localidad riojalteña que cuenta con algunos ricos recursos turísticos, lo que le hace que su población, de 549 vecinos según el Instituto Nacional de Estadística en 2024, vea más que duplicada su población durante los meses de verano.

Este municipio ha pasado en apenas un año en ver reducida su deuda 162.000 euros:de 592.129 a 429.508 euros. Es esa escasa población la que hace que se sitúe en 782 la deuda por habitante, siendo todavía una de las más altas de la comunidad autónoma.

Ante estos datos, su alcalde, Román Urrecho, explica que no han realizado ninguna labor especial este año para ver ese descenso.

«No hemos hecho nada especial a parte de intentar gastar menos. Sí que hemos reducido en fiestas y en dos chicos que solemos coger de la comunidad autónoma», explica el edil sobre el trabajo realizado por el Consistorio.

Séptimo municipio

Es por ello que Román se ha visto sorprendido por los datos y afirma que «hay ocasiones en las que en los pagos andamos un poco justos pero tampoco andamos mal».

Aun así, el alcalde considera que se deberían tener en cuenta también los datos de los habitantes durante las épocas estivales:«En verano llegamos a 2.000, tendrían que calcular el conjunto de todo el año».

Sin embargo, Cuzcurrita se encuentra posicionado como el séptimo municipio con mayor deuda por habitante.