Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño El delincuente fractura los cristales de las fachadas de los establecimientos comerciales para acceder a su interior aprovechando los horarios de cierre

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de la ciudad de Logroño. Concretamente, en una tienda de muebles, una peluquería y el último en una farmacia. Siempre aprovechando las horas de cierre de estos locales comerciales para acceder a su interior y sustraer dinero en efectivo de la caja registradora, dispositivos informáticos y diferentes objetos de valor.

Robo farmacia

El joven, la pasada semana, aprovechando que la farmacia se encontraba cerrada al público, lanzó una tapa de alcantarilla sobre el escaparate para facilitar su entrada y 'hacerse' con el dinero que poseía la caja registradora.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 4 horas y 40 minutos de la madrugada, cuando en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se recibió una llamada en la Sala CIMACC 091 en la que se alertaba de la comisión de un robo en el interior de una farmacia.

Una vez en el lugar de los hechos, varios agentes de Policía Nacional pudieron comprobar que efectivamente se había producido un robo y que se habría accedido al interior a través de una fractura en el cristal de la fachada. Pudiendo observar en ese mismo momento la tapa de alcantarilla que habría causado los daños en las inmediaciones.

En ese momento ya no había nadie en el interior por lo que inmediatamente las patrullas actuantes comenzaron a realizar batidas por la zona para la localización de los presuntos autores de los hechos.

Por lo que se desplegó inmediatamente un dispositivo de búsqueda y localización de los presuntos autores con resultado positivo. Localizando al único autor de los hechos escondido entre unos arbustos de la zona. Poseyendo en el interior de sus pertenencias parte del dinero de la caja registradora sustraída.

Varios vecinos de la zona ante el gran estruendo por la fractura del cristal se percataron de lo ocurrido y señalaron la zona de huída del presunto autor.

Ampliar

Ampliar

Seis robos más

El robo en otra peluquería se produjo a finales del mes de agosto, accediendo a esta por medio de la fractura del escaparate. Y sustrayendo la caja registradora con la recaudación, el ordenador portátil y el TPV así como diverso material de trabajo de su interior.

El otro de los hechos tuvo lugar en esta misma fecha en una establecimiento de venta de muebles y la forma de acceso fue la misma, fractura del escaparate con la tapa de una alcantarilla cercana. Y el presunto autor causó diversos daños en los muebles del interior valorados en 1.000 euros.

De la misma manera cabe destacar que en el mes de abril se le atribuyeron otros 6 robos con fuerza en diversos establecimientos comerciales y máquinas 'vending' de la ciudad de Logroño, usando el mismo 'modus operandi' para acceder a su interior.

Tras varias investigaciones y comprobaciones policiales se ha pudo determinar que se trataba del mismo autor que los hechos actuales. El 'modus operandi' utilizado es similar al usado en la actualidad, la fractura del cristal del escaparate con una tapa de alcantarilla.

Modus Operandi

El presunto autor de los hechos ha usado en todos los robos el mismo método, que consiste en fracturar el cristal del establecimiento para acceder así a su interior. La manera de fracturarlo consiste en lanzar con fuerza una tapa de alcantarilla o algún otro elemento pesado de la vía pública contra el cristal, para provocar un gran agujero y poder así acceder a su interior.

Tras pasar a disposición policial la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.