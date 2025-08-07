LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga

Al conductor acumulaba antecedentes por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de estupefacientes

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:56

Un hombre de 49 años, de nacionalidad portuguesa y vecino de Valencia, ha sido detenido en La Rioja como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La intervención tuvo lugar durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana establecido en el kilómetro 155 de la autopista AP-68, a la altura del término municipal de Alcanadre.

Durante el control, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) observaron un vehículo Ford con matrícula portuguesa, ocupado por un solo individuo, que levantó sus sospechas. Tras su identificación y consulta en las bases de datos policiales, se constató que el conductor acumulaba antecedentes por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de estupefacientes.

Ante estos indicios, los agentes procedieron al registro del vehículo, localizando en el interior de una mochila dos trozos de hachís con un peso total de 89 gramos, una pequeña cantidad de marihuana, una navaja con restos de sustancia estupefaciente -utilizada presuntamente para el corte- y 90 euros en billetes fraccionados.

Además, dado que el conductor se encontraba al volante, fue sometido a la prueba de detección de drogas por agentes de la Agrupación de Tráfico, arrojando un resultado positivo en THC, motivo por el que fue propuesto para sanción administrativa. El vehículo quedó inmovilizado y el detenido fue trasladado al puesto de la Guardia Civil de Alcanadre para la instrucción de diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

