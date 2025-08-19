«Descontrol» al aparcar y vandalismo en Galilea: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este martes en las heces y orines en Logroño o en las piscinas de Cantabria, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Aplastamiento en Las Norias

Hoy abre sección un usuario de Las Norias que denuncia que el otro día, mientras su mujer se bañaba con su hijo en la piscina de este complejo municipal, «un sinvergüenza se les tiró encima». La madre se encuentra con un «traumatismo en la cabeza» y un «moratón enorme en el brazo». Según relata, los responsables y vigilantes, «no hicieron nada al respecto». «No hay derecho a permitir que en una piscina con tan poca profundidad la gente salte sin mirar», dice indignado para informar de que «voy a ir contra el Ayuntamiento de Logroño».

Las piscinas de Cantabria, «un orgullo»

Un lector telefonea para agradecer el mantenimiento de las piscinas de Cantabria. «Están superlimpias, da gusto estar aquí, hay muchas actividades y está todo muy ordenado», enumera. Como logroñés, opina que es «un orgullo» poder disfrutar de esas instalaciones.

«Cero petardos» en los pueblos

«Espero que los alcaldes de los pueblos hagan cumplir el llamamiento del Gobierno de La Rioja en cuanto a pirotecnia y cohetes», comienza diciendo la siguiente comunicante, a quien le preocupa la situación. «En esta época muchos pueblos están de fiesta y sería exigible que no se vendan petardos ni ningún tipo», señala.

Descontrol al aparcar

Una residente de la capital riojana llama quejosa porque al intentar desplazarse junto a su familia a la localidad de Torrecilla en Cameros por el Día de la Solidaridad no consiguieron aparcar y tuvieron que volver a casa. «Quiero denunciar la nula organización a la hora de aparcar los coches de los visitantes, fue un total descontrol para que cada uno se buscara la vida», comenta la afectada. Al contrario, alaba la fiesta del Día del Camero Viejo en la localidad de Terroba donde «todo estaba muy bien indicado».

Mensaje a los feligreses

Desde Logroño, un parroquiano de Santa Teresita contacta con la sección para dar un mensaje a los feligreses de la parroquia. «Debemos estar contentos por el nuevo párroco y esperemos que cumpla con sus obligaciones, ayude a los feligreses y mantenga la parroquia. Nosotros le apoyamos y nuestra cofradía también», sentencia.

Vandalismo en Galilea

Una vecina de Villamediana de Iregua denuncia desde estas páginas los actos vandálicos sucedidos en la noche del sábado al domingo en Galilea. Ella, junto a otros cuatro amigos, acudió en su coche a las fiestas de la localidad y al regresar a casa en el vehículo se dio cuenta de que le habían «reventado» el espejo retrovisor exterior derecho, así como la tapa que cubre el depósito de la gasolina. «No entiendo quién puede causar este daño a gente desconocida sin darse cuenta de las consecuencias que causa», explica indignada y con el deseo de que se encuentre a los responsables de este acto vandálico.

Heces y orinas en Logroño

Se cierra la sección con otra queja más sobre la suciedad de las calles de Logroño, en este caso sobre «los excrementos y orinas» de los perros. «Parece mentira que el Ayuntamiento no tome cartas en el asunto», comenta a modo de introducción. En otras ciudades, los dueños llevan «un bote con agua y lejía y lo echan encima de la meada del perro» y los excrementos «los recogen». «Aquí, sin embargo, ni una cosa ni la otra», afirma para finalizar: «Es una vergüenza el mal estado en el que se encuentran las aceras».

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la carpa blanca de las piscinas de Las Norias, donde «a pesar de que hay mesas, no se puede cenar ya porque anochece antes y no se ve». Según este lector, «dispone de iluminación, que antes de la pandemia se podía encender, pero ahora han colocado un candado; cuando las mesas que están al lado del guardarropa tienen luz».

