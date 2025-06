'Desayuno a ciegas' de la ONCE para sensibilizar a la ciudadanía

¿Se imagina comer sin ver lo que hay en la mesa, con los ojos cubiertos por un antifaz y dejándose llevar por el resto ... de sentidos? Esa es la sensación que han podido experimentar varios comensales durante esta mañana en el 'Desayuno a ciegas', una actividad organizada por la ONCE de La Rioja con la finalidad de mostrar cómo es el día a día de las personas invidentes, a qué retos se enfrentan y la dificultad que puede haber hasta en las cosas tan cotidianas como tomar el desayuno.

La idea de esta actividad ha sido «hacer por un momento ciegos a aquellas personas que sí ven», ha explicado Javier Muñoz, presidente de del Consejo Territorial de La Rioja. Un gesto que con el que se da a conocer cómo se organizan quienes tienen «carencia de visión».

Durante el desayuno, los comensales han pasado por distintas fases. Primero se han puesto el antifaz y ha sido un acompañante por persona quien les ha dirigido hasta el comedor. Una vez allí, cada uno se ha sentado en una silla. Aunque un poco extrañados al principio, han empezado a tocar el mantel y lo que había encima de él: dos copas (vacías), una botella de agua, cubiertos, servilleta y -lo principal- un plato con diferentes dulces. Beatriz Vozmediano, técnica de rehabilitación de la ONCE, ha ido dirigiéndoles y dándoles diferentes consejos. «Imaginaros que el plato es un reloj, pues a las doce tenéis el croissant», les ha dicho.

Los participantes, que hablaban entre risas genuinas, mostraban alguna dificultad. «No encuentro la copa», ha comentado uno de ellos. «Está a las once», ha explicado Beatriz. Así se entendían, porque la memoria es uno de los aspectos principales que más ayuda. En este momento otro de los comensales, Alberto, se ha hecho la siguiente pregunta: «¿Cómo lo hacen aquellas personas que jamás han visto y no tienen esa imagen en la mente?». «Se les va educando poco a poco», le ha respondido.

Sin embargo, a pesar de que los comensales habían podido ver -aunque durante poco tiempo- el espacio antes de comenzar la actividad, ninguno de ellos lo visualizaba como era realmente. «Lo recordaba más pequeño, el plato más grande y menos luz», ha explicado Teresa. «Yo pensaba que estaba sentada enfrente, no he ubicado bien el espacio», ha comentado Olivia. «No me acordaba de que la máquina de café estaba detrás, creía que la tenía delante» ha explicado Rubén. Alberto, por ejemplo, ha confesado que su realidad únicamente era la mesa y los compañeros que hablaban, «eran los únicos que conseguía localizar». Una sensación compartida por Ainara, quien ha sentido «más cercanía de los compañeros al haber centrado la atención en sus voces». Beatriz les ha aclarado que «el oído les ayuda a situarse, porque es el único sentido que sustituye a la vista en la distancia», mientras Muñoz ha añadido que «al no ver pierdes información muy importante, porque el ochenta por ciento proviene de la vista».

La actividad, organizada para sensibilizar sobre la ausencia del sentido de la vista, ha concluido con una sensación conjunta por parte de todos los participantes: «Al no ver agudizas más todos los sentidos».

Inserción laboral

Arantxa Alonso, responsable en Inserta Empleo, ha explicado que, además de las dificultades a las que se pueden enfrentar en el día a día, la adaptación del trabajo se convierte en una tarea pendiente. Por esa razón, desde la entidad buscan promover programas de intermediación laboral de personas con discapacidad. «En La Rioja llevamos desde el año 2000 y nuestro objetivo es formar, a través de programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE, a personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo».

Los programas, que están dirigidos a la inclusión y al empleo joven, «ponen a la persona en el centro y buscan las necesidades que tiene cada una a la hora de buscar trabajo, que es lo que dignifica el día a día de todas las personas», ha subrayado. Asimismo, también trabajan con un «programa de intermediación laboral de mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género», ha concluido.

'Be my eyes', una aplicación que facilita

En el acto se han referido también a la app 'Be my eyes', que a través de un servicio gratuito conecta a personas con discapacidad visual con voluntarios que pueden prestarles su visión mediante videollamadas en directo para resolver problemas cotidianos. Además, tiene la opción de abrir la cámara de la propia aplicación para que, a través de la inteligencia artificial que lleva integrada, le dice a la persona invidente -con un dictado por voz- qué hay a su alrededor.